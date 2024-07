video suggerito

Rivolta al cpr di Ponte Galeria: materassi bruciati, in tre salgono sul tetto Rivolta al cpr di Ponte Galeria nella tarda mattinata di oggi. Materassi a fuoco, in tre salgono sul tetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La rivolta del cpr nel 2014.

Nuova rivolta all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, in via Cesare Chiodi. La protesta è iniziata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 luglio 2024, verso mezzogiorno. Almeno una ventina gli ospiti coinvolti nella rivolta. Non appena si sono accorti di quanto stava accadendo, gli agenti presenti nella struttura hanno subito cercato di dare il proprio contributo arginando la protesta.

La protesta al centro per il rimpatrio di Roma: cosa è successo

Paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 luglio 2024, al centro per il rimpatrio di Ponte Galeria dove almeno venti ospiti avrebbero dato inizio ad una rivolta nella struttura di via Cesare Chiodi, alla periferia della Capitale. Verso mezzogiorno la ventina di detenuti del cpr avrebbe rotto e aperto una porta che delimita il settore 4 del centro e sarebbe uscita nei corridoi, cercando di creare il caso. Una decina almeno sarebbero i materassi dati alle fiamme. Tre degli ospiti, invece, sono riusciti a farsi largo e a salire verso l'alto, arrivando sul tetto.

L'arrivo dei soccorso

Non appena scoppiata la protesta è scattato l'allarme. Oltre agli agenti che operano la struttura, dopo la segnalazione della protesta sono subito arrivati anche i poliziotti e i vigili del fuoco per cercare di dare il proprio contributo e cercare di limitare i danni.

Quella di oggi rappresenta l'ennesima rivolta di quest'anno all'interno del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di via Cesare Chiodi, nella zona Poretuense, nella capitale.

I precedenti: l'ultima all'inizio del mese

L'ultima protesta risale al 4 luglio scorso, dopo che uno degli ospiti della struttura ha tentato il suicidio. Anche in quel caso altri detenuti hanno tentato a mettere in piedi una nuova protesta con materassi a fuoco, anche in quel caso e porte sbarrate.