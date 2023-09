Ritrovata in provincia dell’Aquila la ragazza scomparsa 3 giorni fa da Monterotondo: sta bene La ragazza, 14 anni, si era allontanata da casa lo scorso 31 agosto, portando con sé una valigia blu. “È stata ritrovata e la sua famiglia è già in viaggio per riportarla a casa”, comunica il sindaco di Monterotondo.

A cura di Teresa Fallavollita

Nei giorni scorsi la sua scomparsa aveva messo in agitazione un'intera comunità, che si era stretta intorno ai genitori cercando di far circolare il più possibile il loro appello: "Suo padre ed io siamo molto preoccupati, aiutateci a ritrovarla", aveva chiesto aiuto la madre su Facebook. La vicenda di F.G., la 14enne scomparsa da Monterotondo lo scorso 31 agosto, si è fortunatamente conclusa con un sospiro di sollievo: la ragazza è stata ritrovata questa mattina dai carabinieri. Si trovava in un'abitazione in Abruzzo, in provincia dell'Aquila: sta bene ed è già in viaggio per tornare a casa.

"Buone notizie – annuncia sui social Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo – F.G. è stata ritrovata e la sua famiglia è già in viaggio per riportarla a casa. Una bella notizia che mi è stata confermata poco fa dal papà. Ti aspettiamo a Monterotondo!".

Anche la madre, che aveva usato i social per lanciare l'appello iniziale, ha comunicato la bella notizia a tutti coloro che si erano mobilitati nella ricerca: "Ritrovata. Ringrazio tutti dal profondo del cuore, siete stati fantastici. Grazie, grazie, grazie".

L'allontanamento da Monterotondo il 31 agosto

La scomparsa risaliva alla mattina dello scorso giovedì, il 31 agosto: la giovane aveva fatto perdere le sue tracce, allontanandosi dalla sua abitazione a Monterotondo, a una ventina di chilometri da Roma, senza comunicare nulla ai suoi genitori. La 14enne aveva con sé una valigia di colore blu. Gli inquirenti sulle sue tracce hanno ipotizzato fin da subito un allontanamento volontario, concentrando le operazioni di ricerca nelle zone intorno ai capolinea degli autobus e alle stazioni dei treni. A far scattare l'allarme era stata la madre della minore, che dopo 24 ore senza avere notizie della figlia ha presentato denuncia ai carabinieri di Monterotondo e ha fatto scattare il tam-tam sui social.