Ritrovata dai vigili urbani: la bulldog inglese Blanca era scomparsa nel cuore della notte La bulldog inglese di 9 anni scomparsa durante la notte è stata ritrovata da una pattuglia dei vigili urbani. Coccolata dagli agenti, è presto tornata dalla sua padrona.

A cura di Beatrice Tominic

È stata ritrovata Blanca, una bulldog inglese di 9 anni che qualche giorno fa, improvvisamente, si era allontanata nel corso della notte dalla casa delle propria padrona ed era scomparsa senza lasciare alcuna traccia dietro di sé.

Con la sua sparizione, la cagnolina aveva lasciato la propria padrona in preda alla disperazione, ma fortunatamente una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale l'ha individuata in una zona poco distante da piazza di Spagna, nel pieno centro della città di Roma ed è riuscita a salvare l'animale, riportandolo a casa.

Il ritrovamento di Blanca, la bulldog inglese

La pattuglia dei vigili urbani che ha salvato la Bulldog inglese stava transitando in una zona in prossimità di piazza di Spagna, quando ha individuato lungo il suo percorso la cagnolina dal pelo chiaro, fatta eccezione per le zampette e le orecchie. Blanca stava vagando per la strada senza riuscire a ritrovare la strada per tornare a casa e si trovava al bordo di un marciapiede disorientata ma in buone condizioni.

I vigili urbani, agenti del I Gruppo Trevi, stavano svolgendo un servizio di vigilanza in quella zona, alle prime luci dell'alba e, una volta notata, si sono fermati a recuperarla. Una volta rassicurata, hanno iniziato a prendersi cura di lei, cominciando immediatamente a riempirla di attenzioni e affetto e coccolandola con amore.

La visita dal veterinario e il ritorno a casa

Come da routine, hanno poi chiamato il veterinario che si è occupato di svolgere le opportune verifiche sullo stato di salute della cagnolina. Dopodiché, tramite la lettura del microchip, gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria di Blanca e c'è stato il lieto fine: poche ore dopo è tornata fra le braccia della sua padrona.