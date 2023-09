Ritardi fino a 5 ore nei treni tra Roma e Napoli Treni in ritardo fino a 5 ore vengono segnalati nel tabellone della stazione Termini di Roma per i treni provenienti da Nord e diretti verso Napoli.

A cura di Redazione Roma

Treni in ritardo fino a 5 ore vengono segnalati nel tabellone della stazione Termini di Roma per i treni provenienti da Nord e diretti verso Napoli. In particolare si segnala il ritardo del treno 9939 di Italo diretto a Bari Centrale, del treno 9543 per Salerno e del Treno 8153 per Napoli Centrale. Per questi treni il ritardo è superiore alle 4 ore.

Attualmente Rfi non segnala i motivi di questo rallentamento sulla linea alta velocità.