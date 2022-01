Risveglio imbiancato, nevicata ai Castelli Romani e nel Viterbese Forti nevicate sono state segnalate alle prime luci dell’alba nelle zone più alte dei Castelli Romani, a sud di Roma.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook pagina Meteo neve Roma e Castelli

Forti nevicate sono state segnalate alle prime luci dell'alba nelle zone più alte dei Castelli Romani, a sud di Roma. Nella fotografia il panorama fotografato oggi a Monte Cavo, 950 metri di altitudine, il monte più alto della zona. Nevicate consistenti anche a Rocca Priora e a Rocca di Papa. Nei comuni sulla via Appia nuova, Genzano, Ariccia e Albano Laziale, segnalato soltanto nevischio senza accumuli di rilievo a terra.

Segnalate nevicate consistenti anche a nord di Roma, nei paesi più alti del Viterbese.

Secondo la pagina ‘Meteo Lazio' "il nocciolo d'aria fredda si sta lentamente allontanando verso il mare. Al momento le ultime precipitazioni sono in atto sui settori costieri della provincia di Roma e sui Castelli Romani".

Anche in diversi quartieri di Roma ha nevicato debolmente tra le 4 e le 6 della notte di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022. In altre zone, invece, si è trattato di neve mista a pioggia che non si è depositata a terra.