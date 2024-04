video suggerito

Prenota una casa per le vacanze, ma viene respinta: “Non affittiamo ai romani, vi lamentate troppo” L’affitto breve in vista di una vacanza al lago. Ma dopo la vacanza vengono respinti dal proprietario: “Non affittiamo ai romani”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Le sponde del Lago di Candia nel Torinese.

Tutto pronto per la vacanza al lago di un weekend. Scelta la location, il lago di Candia, nel Canavese, in Piemonte, e prenotata la casa tramite uno dei più noti siti di affitti brevi online. Ma proprio quando sembrava fosse tutto pronto, il proprietario ha respinto la sua richiesta. "Non affitto ai romani". E boom, prenotazione cancellata.

La donna, una cittadina proveniente dalla capitale, ha dovuto rinunciare al fine settimana di giugno nel Torinese. Ma ha segnalato l'accaduto al portale, Airbnb e all'edizione torinese de la Repubblica, che ha riportato l'accaduto.

Cosa è successo: la prenotazione rifiutata

"Questo host non può ospitarti", si legge nel messaggio automatico con cui è stata respinta la pratica di affitto su Airbnb. Ma che non ha convinto la donna che voleva affittare la casa per il fine settimana del festival Apolide, dal 21 al 23 giugno, quando è previsto l'arrivo di cittadini e cittadine da tutta Italia per i concerti, fra cui quelli di Motta, Cosmo e gli Ex-Otago.

Così ha chiesto spiegazioni: non riusciva a capire perché dovesse rinunciare al casolare prenotato. Ed è stato in quel momento che ha ricevuto la risposta agghiacciante che sembra essere arrivata da almeno sei decenni fa, quando al nord "non si affittavano le case ai meridionali".

La risposta del gestore: "Non affitto ai romani"

Epoca diversa, stessa risposta: "Non mi piacciono le persone di Roma. E non affitto ai romani", è stato costretto a spiegare il proprietario della casa, messo alle strette. "La vostra colpa è quella di lamentarvi, come tutti i romani – avrebbe aggiunto il proprietario – Attenzione, l’acqua del lago sarà sporca fredda e piena di pesci gatto".

Il caso è stato segnalato alla piattaforma online. Non è chiaro da cosa derivi l'atteggiamento del proprietario di casa, c'è chi ipotizza una brutta esperienza precedente che ha portato, in seguito, ad una generalizzazione. Ciò che è certo è che si è trattato di un brutto episodio che speriamo non accada più.