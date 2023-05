Risultati elezioni Velletri 2023: vince Ascanio Cascella, sconfitto il sindaco uscente Pocci Ascanio Cascella, centrodestra, è il nuovo sindaco di Velletri. Al ballottaggio ha sconfitto il sindaco uscente Orlando Pocci, candidato del centrosinistra.

A cura di Enrico Tata

Ascanio Cascella, il nuovo sindaco di Velletri

Il nuovo sindaco è Ascanio Cascella, che ha sconfitto al ballottaggio Orlando Pocci, sindaco uscente. Dopo venticinque anni, il centrodestra strappa al centrosinistra il comune di Velletri, paese dei Castelli Romani in provincia di Roma. Ancora non definitivi i risultati finali degli scrutini, ma la festa è già iniziata al comitato elettorale di Cascella. Il dato finale dell'affluenza alle elezioni è stato del 53,75 per cento.

Chi è Ascanio Cascella, il nuovo sindaco di Velletri

Ascanio Cascella, di professione avvocato, è stato sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Difendere Velletri. Dopo il primo turno ha scelto di appoggiare Cascella anche Fausto Servadio, che di Velletri è stato sindaco per dieci anni (eletto con il sostegno del Partito democratico). Servadio si era candidato a sindaco di Velletri con il sostegno di Azione e Italia Viva. Dal momento che Cascella è stato eletto, l'ex sindaco o un uomo di sua fiducia otterrà un assessorato: questo prevede l'accordo di apparentamento.

I dati definitivi dell'affluenza a Velletri

L'affluenza finale al ballottaggio è del 53,75. Al primo turno si era presentato alle urne il 60,99 per cento degli elettori. Nel 2018, quando Pocci vinse il ballottaggio con oltre il 55 per cento, l'affluenza fu del 50,97 per cento.