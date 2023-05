Risultati elezioni Rocca di Papa 2023: Calcagni, centrodestra, è il nuovo sindaco A Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani in provincia di Roma, Massimiliano Calcagni, candidato del centrodestra, ha vinto il ballottaggio ed è diventato il nuovo sindaco.

A cura di Enrico Tata

Massimiliano Calcagni, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni comunali a Rocca di Papa con il 52 per cento delle preferenze (risultati ancora non definitivi). Il candidato del centrosinistra, Francesco De Santis, si è fermato al 48 per cento. L'affluenza finale è stata del 48,03 per cento. Al primo turno Calcagni aveva conquistato il 42,54 per cento e De Santis il 37,67 per cento.

Chi è Massimiliano Calcagni, il nuovo sindaco di Rocca di Papa

Responsabile di una ditta di Termoidraulica, Massimiliano Calcagni è stato presidente del Consiglio Comunale dal 2016 fino a ottobre 2020. A ottobre 2020 si è candidato contro Veronica Cimino e ha perso al ballottaggio, conquistando il 48,2 per cento delle preferenze contro il 51,8 per cento della sua avversaria. A novembre 2022 la sindaca è stata sfiduciata da dieci consiglieri e per questo sono state indette nuove elezioni. Questa volta Calcagni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Siamo Rocca di Papa, Lega Salvini Premier e Forza Italia, è riuscito a vincere.

I dati definitivi dell'affluenza a Rocca di Papa

Il dato finale dell'affluenza al ballottaggio a Rocca di Papa è del 48,03 per cento. Al primo turno aveva votato il 54.81 per cento degli elettori.