Risultati elezioni Aprilia 2023: il nuovo sindaco è Lanfranco Principi, vince il centrodestra Lanfranco Principi, candidato del centrodestra, è il nuovo sindaco di Aprilia. Ha vinto il ballottaggio contro Luana Caporaso, candidata del centrosinistra.

A cura di Enrico Tata

Lanfranco Principi

Lanfranco Principi, candidato del centrodestra, ha vinto il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Aprilia, provincia di Latina. La candidata del centrosinistra, Luana Caporaso, ha provato la rimonta ma senza riuscirci. Il dato dell'affluenza finale è stato del 45,25 per cento. Al primo turno Principi aveva ottenuto il 46,82 per cento delle preferenze e Caporaso si era fermata al 42 per cento.

Chi è Lanfranco Principi, il nuovo sindaco di Aprilia

Lanfranco Principi, di professione consulente del lavoro, è stato il vicesindaco di Antonio Terra. Alle scorse elezioni comunali (2018), il sindaco Terra si affermò al ballottaggio con il 52,7 per cento delle preferenze. Principi è sostenuto da 7 liste: Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica.

I dati definitivi dell'affluenza ad Aprilia

Ad Aprilia il dato finale dell'affluenza è de 45,25 per cento. Al primo turno si presentò oltre il 53% degli elettori aventi diritto al voto. L'affluenza del ballottaggio del 2018 fu del 43,74 per cento, quindi più bassa di quella registrata oggi.