Ha sottratto un'appartamento al legittimo proprietario per affittarlo irregolarmente. Un uomo di cinquantaquattro anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Casalbertone per il reato di tentata estorsione. Ha effettuato dei lavori di ristrutturazione nella casa di un settantaduenne della provincia di Latina, per poi pretendere più soldi di quanto stabilito con il proprietario. Non contento, il muratore si è rifiutato di restituire le chiavi all'anziano e ha affittato illegalmente l'abitazione ad una donna di quaranta anni. A seguito della denuncia, l'uomo è stato rintracciato e arrestato, prima di essere condotto al carcere di Regina Coeli, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell'Autorità giudiziaria.

Muratore di 54 anni affitta irregolarmente un appartamento che aveva ristrutturato

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di un settantaduenne della provincia di Latina a cui era stata sottratto un'immobile di proprietà. L'anziano aveva affidato la sua abitazione ad un muratore di cinquantaquattro anni per risolvere un problema di infiltrazione di acqua all'interno dell'appartamento. Ma al termine della ristrutturazione, dopo aver incassato la cifra già pattuita, il cinquantaquattrenne ha preteso altri otto mila euro. Al rifiuto del proprietario, il muratore non ha restituito le chiavi dell'abitazione, che ha successivamente affittato, senza regolare contratto, ad una donna di quaranta anni. A questo punto il settantaduenne è intervenuto, provvedendo a regolarizzare la locazione dell'immobile e stipulare un contratto regolare con l'inquilina. Pretendendo di riscuotere il canone d'affitto, il muratore ha iniziato a tormentare la donna, la quale ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Roma Casalbertone e sporgere denuncia nei confronti dell'uomo.