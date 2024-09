Ristoranti, market e macellerie da incubo al Pigneto: sequestrati 80 chili di carne avariata

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Ristoranti da incubo al Pigneto, Roma. I carabinieri della compagnia Casilina, in collaborazione con il nucleo Nas, Nucleo anti sofisticazione, hanno sequestrato oltre 80 chili di carne avariata trovata in alcuni ristoranti e macellerie in zona Malatesta, Torpignattara e Pigneto. I titolari degli esercizi sono stati tutti sanzionati.

Stando a quanto riportano i militari, sono stati scoperti all'interno di una macelleria 12 chili di carne avariata, immediatamente sequestrata. In più sono state riscontrate gravi violazioni "relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e alle scarse condizioni igienico-sanitarie". Il gestore dell'attività commerciale è stato sanzionato con una multa da 2mila euro.

In un minimarket nella stessa zona i carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità in merito alla tracciabilità degli alimenti e, anche in questo caso, le pessime condizioni igienico-sanitarie dell'interno locale. In questo caso sono stati sequestrati ben 68 chili di alimenti avariati, l'attività commerciale è stata sospesa e il titolare è stato sanzionato con una multa da 3.500 euro.

Scrivono i carabinieri del Nas in una nota che "questi controlli rientrano in un più ampio programma di verifica delle attività commerciali nella Capitale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative igienico-sanitarie, specialmente nei quartieri più popolosi e frequentati".