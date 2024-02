Rissa prima dell’omicidio di Thomas Bricca: arrivano le condanne, ci sono anche i Toson Sarebbero state proprio le due risse a portare all’omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023: è stato vittima di uno scambio di persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono stati condannati a pagare multe di 2400 e 1800 euro Mattia e Roberto Toson, per le risse che scoppiarono prima dell'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri il 30 gennaio scorso. Si tratta di un elemento non di poco conto: secondo quanto emerso dalle indagini, il ragazzo fu ucciso proprio a causa di questi continui regolamenti di conti tra bande. Thomas non vi aveva mai partecipato, ma era amico di O. H., ‘rivale' del gruppo di cui facevano parte anche Mattia e Roberto Toson. Sarebbe stato proprio O. H. il vero destinatario dell'agguato costato invece la vita a Bricca, che quella sera indossava un giubbotto uguale a quello del suo amico e fu presumibilmente scambiato per lui.

Sembra che le continue liti tra gruppi riguardassero il predominio sul territorio di Alatri. Il 28 gennaio il gruppo dei Toson si scontrò con quello capeggiato da O. H., che ebbe la peggio. Il giorno dopo, il 29 gennaio, è stata la banda rivale a rivalersi sui Toson. E proprio questo ‘affronto' avrebbe fatto scattare, secondo quanto emerso dalle indagini, l'agguato del 30 gennaio a seguito del quale morì Thomas Bricca. Due persone a bordo di uno scooter si sono dirette verso il gruppo di amici, che stavano chiacchierando in piazza. Hanno sparato due proiettili e sono fuggite: uno di questi ha colpito in testa il ragazzo, che sarebbe stato scambiato per O. H. e che nulla aveva a che fare con le risse dei giorni precedenti.

In seguito alle indagini sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson: sarebbero stati loro a sparare e uccidere il ragazzo. Hanno sempre negato ogni addebito, ma per gli inquirenti ci sarebbero pochi dubbi su chi impugnava l'arma quella sera. Il processo, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, riprenderà il primo marzo.