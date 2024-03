Rissa davanti alla scuola fra adolescenti: due minorenne feriti, caccia ai 4 che sono fuggiti La rissa è scoppiata davanti alla scuola Magarotto in via di Casal Lumbroso: sei i ragazzi coinvolti, due hanno riportato lesioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovavano davanti alla scuola Magarotto, in via di Casal Lumbroso, nel quadrante nord ovest della capitale. Alcuni ragazzi, ancora minorenni, erano appena usciti da scuola, verso le 13.30. Sono rimasti davanti all'istituto per un po'. Poi è scoppiata la lite e l'aggressione: due di loro, ancora minorenni, sono stati trasportati e soccorsi in ospedale.

Dalla lite all'aggressione

Non si conoscono ancora le cause delle lite scoppiata fra i ragazzi davanti all'istituto Magarotto di via Casal Lumbroso ieri, nella giornata di giovedì 14 marzo 2024. Ciò che è certo è che, dopo le parole sempre più pesanti, i giovanissimi sono passati alle mani. Non appena si sono accorti di ciò che stava succedendo, dalla scuola e passanti hanno allarmato le forze dell'ordine, segnalando la rissa in corsa.

L'intervento degli agenti

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Primavalle, intervenuti immediatamente. Al loro arrivo, però, hanno trovato soltanto due ragazzini feriti, abbandonati sull'asfalto. Ad aggredirli gli altri quattro che sarebbero riusciti a sono prima dell'arrivo degli agenti. Sulla vicenda indagano ora i poliziotti del commissariato di Monteverde: stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla rissa.

Come stanno i due minorenni feriti

Non appena arrivati davanti alla scuola, hanno trovato i due ragazzini, non ancora maggiorenni. A soccorrerli gli operatori del personale sanitario del 118 che li ha trasportati in ospedale. Il primo è stato trasferito in codice verde all'ospedale San Camillo. Il secondo, invece, ha riportato lesioni più gravi: è stato trasferito d'urgenza in codice giallo al policlinico Agostino Gemelli.