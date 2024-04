video suggerito

Ragazzina violentata nel campo rom di via Salone, caccia a due 30enni: "Sono fuggiti dopo gli abusi" Ha fermato la volante per farsi soccorrere e ha detto agli agenti di essere stata violentata da due uomini. Poi è stata trasportata d'urgenza al Bambino Gesù, dove è ricoverata.

A cura di Beatrice Tominic

Narcotizzata, violentata e ripresa in video: questo è quanto ha denunciato una ragazzina di 14 anni ieri pomeriggio agli agenti di pattuglia nella zona di via Salone, dove si trova il grande campo rom della capitale. Sarebbero stati in due ad abusare di lei, due trentenni. "Non so cosa è successo, ma se l'hanno violentata brucio tutto – ha spiegato a la Repubblica il padre della ragazzina – L'hanno fatta fumare, era in stato confusionale. Sono due ragazzi arrivati venuti a vivere qui un paio di settimane fa. Sono scappati ieri, forse sapevano che stavamo per scoprire tutto".

Il racconto del papà della ragazzina

"Me lo hanno detto altri ragazzi del campo. L'hanno fatta fumare e si è sentita male – continua il racconto – Poi ha perso i sensi, deve essere andata in overdose. Dicono che l'hanno violentata. Ancora oggi era in stato confusionale per quanto successo".

Poi il video della ragazza in stato confusionale sarebbe iniziato a circolare nel campo. "I ragazzi mi hanno detto anche che si vedeva con questo trentenne. Non me l'aveva detto, sapeva che sarei stato contrario, troppa differenza di età. E neanche i genitori di lui mi hanno detto nulla".

Il video condiviso online fra gli abitanti del campo

La situazione degenera dopo che il video della ragazza in overdose inizia a girare fra gli abitanti del campo. "Sono stati loro a riprenderla, non capiva più nulla – continua l'uomo – Quando ho visto il video, erano già scappati. Mi fanno schifo". Poi, notata la presenza dei caschi bianchi nei pressi del campo di via Salone, sarebbe andato a denunciare la situazione.

"Abbiamo detto loro cosa era accaduto. Ora aspetto le analisi, mia figlia si trova ancora in ospedale. E che gli agenti chiariscano l'accaduto. Se le hanno fatto qualcosa, qui scoppia l'inferno". E il timore è che le violenze diventino il pretesto per uno scontro fra i diversi gruppi che animano il campo. Da una parte quello serbo, della ragazzina, dall'altra quello romeno, a cui apparterrebbero i due presunti stupratori.

Le indagini in corso

A diffondere la notizia nel corso del pomeriggio di ieri, 11 aprile 2024, i cachi bianchi. Sono loro che sono intervenuti e hanno raccolto le testimonianza, allertando il 118. La ragazzina, 14 anni appena, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove le stanno prestando le cure del caso.