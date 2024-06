Rischiano di affogare sul litorale di Anzio: tre giovani vengono salvati dai surfisti

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Stava per affogare e schiantarsi sugli scogli, sul litorale di Anzio, quando sono sopraggiunti dei surfisti. Lo hanno visto in difficoltà e lo hanno salvato. Storia a lieto fine per tre giovani,. due dei quali sono riusciti a raggiungere la riva da soli.

"Ci sono pochi bagnini nella zona. Le correnti stanno cambiando e la situazione rischia di essere sempre più pericolosa – ha dichiarato uno degli allenatori di surf – Certe volte è difficile anche andare al mare col pattino per gli assistenti bagnanti".

Il salvataggio nel litorale di Anzio

Paura sul litorale ad Anzio, domenica scorsa, 23 giugno, quando tre ragazzi hanno rischiato di affogare, in un tratto di mare non troppo distante da dove ha sede la scuola di surf. Stavano facendo il bagno quando il mare, sempre più agitato e le correnti, ha rischiato di spingerli verso gli scogli artificiali posati lo scorso anno per evitare l'erosione delle coste.

In due sono riusciti ad avvicinarsi alla riva, raggiungendo la spiaggia in autonomia, come scrive la testata locale de Il Granchio.it. Diversamente, invece, il terzo è stato spinto sempre più al largo, proprio verso gli scogli. Il ragazzo stava iniziando ad annaspare, quando è stato notato dai surfisti che hanno immediatamente fermato le lezioni per intervenire. Hanno raggiunto il ragazzo in difficoltà e lo hanno salvato.

I precedenti: la scorsa settimana salvati due bambini

Non soltanto i tre giovani domenica scorsa. Una settimana fa, i surfisti hanno salvato due bambini che si sono trovati in difficoltà nel mare agitato, soccorrendoli con la tavola da surf. "Due stabilimenti e un tratto di spiaggia libera: non ci sono bagnini. Serve più sicurezza, la situazione è questa e siamo appena a giugno". Una delle ipotesi è di inserire dei cartelli che segnalino il cambiamento delle correnti o, comunque, le zone più pericolose.