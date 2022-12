Ricercato in Germania si nascondeva in un hotel a Termini: i poliziotti bussano alla porta È stato individuato in un hotel in via Volturno nei pressi della Stazione Termini un uomo di 55 anni ricercato dalle autorità tedesche per un furto con scasso a Berlino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale hanno bussato alla porta di una stanza d'hotel nei pressi della stazione Termini e hanno portato via un uomo. Si tratta di un cinquantacinquenne di nazionalità serba, destinatario di un mandato d'arresto europeo e ricercato dalla Germania. I fatti risalgono allo scorso martedì 6 dicembre e si sono verificati nei pressi del principale snodo dei trasporti della Capitale. Erano trascorse le 22.30 quando è arrivata una segnalazione in Questura. In un albergo di via Volturno in zona Castro Prestorio alloggiava un uomo, che era un latitante e si stava nascondendo dalle autorità tedesche.

Ricercato per essere ritenuto responsabile di un furto con scasso messo a segno in un'abitazione a Berlino, doveva essere estradato nel suo Paese. L'uomo in qualche modo era riuscito a lasciare la Germania e a far perdere le proprie tracce. Le autorità locali lo stavano cercando, dopo aver diffuso l'avviso a livello internazionale, ma non sapevano con certezza dove si trovava. Grazie alla segnalazione ricevuta le forze dell'ordine sono riuscite a stringere il cerchio e hanno individuato l'uomo nella struttura ricettiva, dove stava soggiornando. Forse convinto che la sua presenza nella Capitale sarebbe passata inosservata, aveva cercato di nascondersi.

Ma i poliziotti sono riusciti a risalire a lui e lo hanno trovato. Gli agenti con diverse volanti disposte in modo da evitargli vie di fuga, lo hanno raggiunto nell'albergo. È stato lui stesso ad aprire la porta della camera dove alloggiava agli agenti, che lo hanno identificato e lo hanno preso in custodia. È stato poi accompagnato all'ufficio immigrazione di via Patini, dove gli accertamenti disposti in seguito l'uomo è risultato essere destinatario di un mandato d'arresto europeo.