Riaperte le scuole, ma mancano i prof e le classi restano scoperte: si riduce l’orario già da domani Nella giornata di oggi, 10 gennaio, a Roma e nel Lazio sono state riaperte le scuole. Sono decine di migliaia i professori assenti e le classi restano scoperte: orario ridotto già da domani.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 10 gennaio, al primo giorno di rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, sono molti i professori, i dipendenti del personale Ata e amministrativo che risultano assenti nelle aule e, come abbiamo visto, molte classi restano scoperte. "Noi calcoliamo che ci siano assenze fra i professori, non tanto di no vax, ma di docenti in quarantena o di soggetti fragili, vale a dire che non possono essere in classe vicino ai ragazzi e alle ragazze perché potrebbero contrarre gravi malattie: calcoliamo che potrebbero essere fra il 5% e il 10% dell'intero corpo docenti presente nell'istituto scolastico", ha dichiara a Fanpage.it il professor Mario Rusconi, presidente dell'ANP, Associazione Nazionale dei Presidi.

"Sul Lazio e su Roma stamattina i professori e le professoresse assenti sono stati almeno una decina di migliaia. Trattandosi di docenti e avendo difficoltà a trovare dei supplenti, l'unico sistema è quello di ridurre l'orario scolastico, sia negli istituti superiori, che nelle scuole primarie e medie. Molte scuole, avendo avuto oggi contezza degli insegnanti assenti, hanno già stabilito di fare da domani degli orari ridotti".

La situazione nel III Municipio di Roma

"Nelle scuole del territorio di Montesacro oggi si sono contate 34 assenze fra i maestri della scuola dell'infanzia e 39 al nido: di queste sono, rispettivamente, 7 e 9 le persone assenti per positività al covid accertata", dichiara a Fanpage.it la vicepresidente del III Municipio Paola Ilari, con delega alle Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia e Verde Scolastico. "Da quanto mi è stato riferito, invece, nelle scuole superiori è stata riscontrata una notevole carenza di personale".

A testimoniarlo, infatti, arrivano anche gli studenti dei licei del municipio. Alice, rappresentante di istituto al liceo classico e linguistico Aristofane in via Monte Resegone: "È vero, effettivamente la mia classe oggi ha avuto due ore di buco e so di altre classi che non hanno avuto i professori. Molti hanno diverse classi e sono spaventati: non ci sono classi intere in quarantena, ma si contano almeno 2/3 positivi per ogni classe e alcune sono in dad". Anche Siria, dall'Archimede, racconta a Fanpage.it la situazione nel suo liceo: "Diversi prof sono assenti, per motivi personali, quarantene e positività al covid. Molte classi sono rimaste scoperte, senza neanche i supplenti: nella mia sono stati assenti 2 prof su 6″.