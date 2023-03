Regione Lazio: Rocca ostaggio dei litigi tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sulla giunta Lega e Fratelli d’Italia formalizzano che ci sono problemi nella creazione della giunta. Oggi nuova riunione tra i coordinatori di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Intanto Francesco Rocca potrebbe rimandare ancora l’annuncio della squadra di governo.

A cura di Valerio Renzi

"Rispetto alle ricostruzioni dei media, al momento non c'è stata alcuna definizione della squadra di governo. Siamo fiduciosi di trovare, nelle prossime ore, il giusto equilibrio insieme al presidente Francesco Rocca con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei cittadini, che ci hanno chiamati a governare questa autorevole istituzione attraverso un ampio consenso". La nota arriva nel tardo pomeriggio di ieri ed è firmata dai senatori Claudio Durigon e Claudio Fazzone, coordinatori regionali rispettivamente della Lega e di Forza Italia e uomini forti della provincia di Latina. Fatto inedito Lega e Forza Italia formalizzano non solo che sì, esiste un problema nella creazione della giunta, tanto che la Lega ha paventato l'appoggio esterno qualora non fosse accontentata, ma che si presentano al tavolo insieme per mettere un freno agli appetiti di Fratelli d'Italia.

Nonostante una vittoria schiacciante che è parsa un gol a porta vuota, Francesco Rocca si trova a muovere i primi passi in un campo minato. Da una parte il partito di maggioranza relativa che, forte di oltre il 30% dei consensi e della scelta del candidato governatore, rispetto al quale ha rinunciato a figure di primo piano del partito, chiede molto nella formazione della giunta, dall'altra gli alleati che non ci stanno a essere inghiottiti in una sorta di monocolore di Fratelli d'Italia reclamando deleghe di peso.

Lo schema che chiedono gli alleati prevede sei assessorati a Fratelli d'Italia, due alla Lega e due a Forza Italia. In questo caso la presidenza dell'aula andrebbe al partito di Giorgia Meloni, così come la vicepresidenza per la quale è in pole Roberta Angelilli. Ma gli equilibri di cui tenere conto sono tanti: prima di tutto la ripartizione di genere delle deleghe, poi una rappresentanza di tutte le province e poi gli equilibri interni ai partiti, in particolare dentro Fdi dove i meloniani "vigilano" sul fatto che i gabbiani di Fabio Rampelli non conquistino uno spazio eccessivo.

Leggi anche Il gioco delle correnti e dei partiti per la nuova giunta: chi saranno gli assessori della Regione Lazio

Insomma probabilmente non sarà oggi il giorno dell'annuncio della giunta, forse domani a meno che l'incontro di questa mattina tra i coordinatori regionali dei partiti non sia risolutivo. Quel che è certo è che lunedì si insedierà il consiglio regionale del Lazio.