Rachele Mussolini, nipote del Duce, passa a Forza Italia: "Fratelli d'Italia troppo a destra" La consigliera capitolina Rachele Mussolini ha deciso di passare dal partito di Giorgia Meloni a Forza Italia. Il motivo? "Una diversa sensibilità sui diritti"

A cura di Enrico Tata

Alle elezioni amministrative del 2021 Rachele Mussolini, nipote di Benito e sorellastra di Alessandra, ha ottenuto più di 8mila preferenze. È stata la consigliera più votata non solo di Fratelli d'Italia, ma di tutte le liste a sostegno dei candidati sindaci. A distanza di tre anni Mussolini, riporta il quotidiano La Repubblica, ha deciso di passare dal partito di Giorgia Meloni a Forza Italia.

Il motivo? "Una diversa sensibilità sui diritti". Con la parole dell'articolo pubblicato su La Repubblica: "Fratelli d'Italia ha posizioni troppo di destra-destra, per Rachele Mussolini che avrebbe spiegato ai ‘colonnelli berlusconiani' in queste ore, decisive per chiudere la trattativa, di avere una ‘diversa sensibilità sui diritti' rispetto al grosso dei Fratelli".

In occasione dell'ultimo Gay Pride di Roma, Rachele Mussolini aveva per esempio dichiarato in un'intervista rilasciata ad Huffington Post: "Bisogna favorire l’inclusività a 360 gradi, e questo vale tanto più per una manifestazione festosa come il Pride. Ma fatte queste premesse, se non avessi avuto altri impegni avrei sfilato volentieri. Nel partito non c’è un veto, che non sarebbe giusto. Non può essere solo il centrosinistra a spendersi per i diritti Lgbtq+. Personalmente mi ritrovo nelle posizioni più laiche e liberali del partito e del resto ci sono tantissimi omosessuali che gravitano nel centrodestra. Insomma, siamo nel 2024. I diritti vanno riconosciuti, poi sulle politiche ci si confronta".

L'ultimo post pubblicato su Facebook si conclude con queste parole in merito a un ‘nuovo inizio': "Il bilancio di questi miei primi 50 anni compiuti a maggio è positivo.E questo settembre, se tutto andrà come spero, mi regalerà un nuovo inizio.Sono pronta a rimboccarmi nuovamente le maniche e ricominciare!Buona domenica amici".