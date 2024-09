Forza Italia chiede più assessori nel Lazio, Rocca: “Risolveremo, non mi faccio cuocere a fuoco lento”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Nella maggioranza della Regione Lazio "non ci sono tensioni ma c'è un dialogo", dice il governatore, Francesco Rocca. Ma il dato di fatto è che Forza Italia è passata in un anno da 3 a 7 consiglieri regionali. E adesso ha presentato il conto, chiedendo più assessori. "Stiamo ragionando insieme ai vertici di Forza Italia su quello che è un modo per riconoscere questa differente composizione consiliare nella Regione".

Ma non c'è alcuna tensione, ha ribadito Rocca: "Da Forza Italia ho pieno sostegno e io ho fiducia. Questa è una coalizione che marcia unita e sono convinto che si troverà una soluzione. Si tratta fisiologicamente di individuare quali possono essere le misure correttive per soddisfare questa legittima attesa di rappresentanza".

Secondo il governatore ci sono diversi scenari allo studio. L'ipotesi più probabile al momento, come abbiamo scritto, non è un riequilibrio numerico di assessori tra i diversi partiti della maggioranza, ma un passaggio di deleghe. A Forza Italia, quindi, spetterebbero due assessori, ma con deleghe più ‘pesanti'. "Sarà scelta la soluzione migliore e di questo sono fiducioso perché c'è molta responsabilità sia da parte del senatore di Forza Italia Claudio Fazzone che da parte del ministro e presidente di Forza Italia Antonio Tajani, che stanno parlando tra loro. Poi è ovvio che è un dialogo composito".

In generale, ha spiegato Rocca, "c'è volontà di risolvere e prendere atto di questa crescita di Forza Italia a livello consiliare, ma senza una mortificazione delle altre parti", cioè la Lega. "Questa settimana è cruciale. Questa è una coalizione fatta da diverse forze e bisogna ragionare insieme. Nulla di grave e di apocalittico. Mi sembra che tutte le attività stiano andando avanti. Insomma non mi faccio cuocere a fuoco lento".