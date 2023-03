Regione Lazio, chiusa la trattativa della giunta di Francesco Rocca: Fratelli d’Italia piglia tutto Chiusa la trattativa sulla giunta regionale del Lazio tra le forze della coalizione. Dieci assessori per la squadra di Francesco Rocca. Fratelli d’Italia esprimerà sei assessori, due la Lega e due Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni la spunta ed esprimerà anche il presidente del consiglio regionale.

A cura di Valerio Renzi

Fratelli d'Italia non molla di un millimetro e porta a casa tutto quello che voleva dalla trattativa con le altre forze della coalizione che ha portato all'elezione di Francesco Rocca. Una trattativa lunga e per nulla pacifica, complicata dalla necessità di rispettare le quote di genere e la rappresentatività di tutte e cinque le province del Lazio, e durata fino all'ultimo momento utile: domani alle 11.00 Rocca presenterà la sua giunta ufficialmente e lunedì si insedierà il consiglio regionale con la prima seduta. Presidente del consiglio regionale sarà Antonello Aurigemma di Fratelli d'Italia, e non Pino Cangemi come chiesto dal Carroccio. Cangemi è stato costretto a fare un passo indietro e, salvo sorprese dell'ultimo minuto, è anche fuori dalla giunta.

Gli assessori della giunta Rocca: la squadra di governo

Niente assessori tecnici, anche se Rocca come annunciato terrà per sé la delega alla Sanità. Il partito di Giorgia Meloni esprimerà sei assessori mettendo sul piatto il 33% dei consensi. Ecco come dovrebbero essere suddivise le deleghe: una casella certa da giorni è quella di Roberta Angelilli come vice presidente e assessora allo Sviluppo Economico, mentre a mr. preferenze Giancarlo Righini andrà un assessorato di peso come il Bilancio. L'area dei cosiddetti gabbiani, la corrente legata al vicepresidente del Senato Fabio Rampelli piazza Fabrizio Ghera a Rifiuti e Lavori Pubblici ed Elena Palazzo allo Sport. A Massimiliano Maselli andranno i Trasporti mentre alla fine, dopo una lunga trattativa, sembra essere infine certa la presenza di Fabio Tagliaferri (ex sindaco di Frosinone) alle Politiche Sociali

Per la Lega sembrano certi Pasquale Ciacciarelli e l'eurodeputata Cinzia Bonfrisco, se non è chiara la delega del primo alla seconda andrà la Cultura. Forza Italia schiera l'ex sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni e l'ex parlamentare Maria Spena, il primo sarà assessore all'Ambiente e la seconda Scuola e Università. Senza deleghe l'Udc e la Lista Civica Rocca.