Regala dell’hashish ai suoi alunni, studentessa si sente male: professoressa indagata

A cura di Natascia Grbic

Una professoressa è stata accusata di aver regalato dell'hashish ai suoi alunni di seconda superiore. Sull'episodio indaga la procura e la Squadra mobile di Latina, che sta cercando di capire se quanto segnalato da un'altra docente dell'istituto corrisponda a verità. I fatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero avvenuti a Latina alla fine dell'anno scolastico 2019/2020. La professoressa avrebbe convocato gli studenti a casa sua per fare lezione in presenza e non online come facevano molti in quel periodo. A quel punto, invece di fare lezione, avrebbe distribuito ai giovani delle piccole dosi di hashish. Una studentessa però. dopo aver fumato, si è sentita male: giramenti di testa, calo di pressione. È stata subito aiutata, la docente e gli altri alunni l'hanno fatta sdraiare e le hanno messo degli asciugamani bagnati sulla testa per farla riprendere.

L'episodio però, non è rimasto tra le mura di quella casa: i ragazzi a scuola ne hanno parlato, e il racconto è finito nelle orecchie di un'altra docente, che si è rivolta ai vertici dell'Istituto per denunciare l'accaduto. La scuola ha presentato un esposto e sono così partite le indagini della Squadra mobile di Latina, che vuole vederci chiaro su quanto accaduto. Si tratterebbe del reato di cessione di droga da parte degli insegnanti agli studenti: al centro degli accertamenti, anche se quello è stato l'unico episodio oppure no. L'ipotesi è che se ne siano verificati degli altri, e che quella non sia stata l'unica volta in cui la docente ha consumato hashish con i suoi alunni. La professoressa che ha raccontato cos'è successo ai vertici dell'Istituto, ha presentato a sua volta un'altra denuncia. Ha infatti dichiarato di essere stata presa di mira da alcuni studenti che non avrebbero gradito il suo andare a raccontare cos'era accaduto a causa della docente.