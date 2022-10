Rave al Parco degli Acquedotti: arrivano gli agenti all’alba, fuggi fuggi e 70 identificati Nessun momento di tensione tra ragazzi e polizia. Dopo le identificazioni i giovani hanno pulito l’area della festa e si sono allontanati.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Il party non autorizzato era andato avanti tutta la notte fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Come già era accaduto in passato un gruppo di oltre un centinaio di ragazzi e ragazze si era dato appuntamento all'interno del Parco degli Acquedotti, alla periferia Sud di Roma, per dare vita a una festa illegale. Un rave improvvisato, tra bevande alcoliche portate da casa e una consolle e le casse appoggiate su un tavolo.

Arriva la polizia: 70 giovani identificati

In uno dei recessi più lontani dagli accessi del parco, i ragazzi si sentivano tutto sommato al sicuro anche perché la festa era quasi terminata, quando polizia e carabinieri sono arrivati a interrompere il party quando già stava sorgendo il sole. A quel punto il fuggi fuggi generale, ma sono stati diversi i giovani identificati, ora in settanta rischiano una denuncia.

I partecipanti al rave hanno pulito l'area dai rifiuti

Non si sono registrati da quanto si apprende motivi di particolare tensione e, da quanto reso noto, gli organizzatori dopo aver fornito documenti e generalità hanno anche pulito l'area dai rifiuti prodotti durante la notte, in particolare bottiglie e lattine, già differenziati nel corso della festa.