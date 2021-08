Rave a Mezzano, la festa è finita: rimaste 250 persone, nessuna criticità Nel corso della giornata di oggi probabilmente ci sarà la svolta: o i ragazzi abbandoneranno il rave del lago di Mezzano di loro spontanea volontà (come in moltissimi hanno già fatto nella giornata di ieri), oppure verranno sgomberati dalle forze dell’ordine, presenti sul posto con circa 300 uomini e 20 blindati.

A cura di Enrico Tata

Dall'alba di questa mattina, di fronte all'ingresso del lago di Mezzano c'è un ampio schieramento di forze dell'ordine, con circa venti blindati della polizia che si stanno dirigendo sul luogo del rave party. Presenti anche due squadre cinofile, alcune ambulanze, gli uomini della guardia di finanza e i carabinieri. L'impressione è che nelle prossime ore ci sarà un cambio di passo dopo i tentativi da parte del questore di Viterbo di mediare con gli organizzatori del grande raduno sulle sponde del lago. Adesso, tuttavia, non c'è più spazio per le trattative: o i ragazzi abbandonano immediatamente i campi davanti allo specchio d'acqua del Viterbese oppure verranno sgomberati. Lo stesso questore ha annunciato la presenza, questa mattina, di circa 300 uomini delle forze dell'ordine. "Al capo della polizia è stato detto di fare di tutto, di aspettare la mediazione. Ma se la mediazione non va in porto si procederà allo sgombero delle persone rimaste", sono le parole del prefetto di Viterbo, riportate sul quotidiano locale TusciaWeb. Molti nei partecipanti, viene fatto notare, hanno già abbandonato la festa, ma circa duemila/tremila persone non accennano a voler smettere di ballare.

Ieri la telefonata della ministra Lamorgese al sindaco di Valentano

Dopo cinque giorni di festa ininterrotta, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha detto basta e nella giornata di oggi la festa dovrebbe concludersi. Ieri la guardasigilli ha telefonato al sindaco di Valentano e fonti del ministero avevano fatto sapere che la situazione del lago di Mezzano è seguita con molta attenzione. Le forze dell'ordine, si sottolineava, stanno operando "nella consapevolezza anche delle gravi preoccupazioni delle comunità locali, stanno lavorando con grande senso di responsabilità ed equilibrio per ripristinare la legalità nel più breve tempo possibile. E' necessario lasciar operare le autorità provinciali di pubblica di sicurezza secondo la loro specifica competenza tecnica, professionalità ed esperienza". Come detto, nella giornata di oggi probabilmente ci sarà la svolta.

La maggior parte dei partecipanti ha abbandonato il rave: rimaste 250 persone

Nella notte, stando a quanto si apprende, in tantissimi avrebbero abbandonato il luogo del rave e questa mattina le macchine in fila nelle campagne di Valentano sono moltissime. La polizia sta controllando ogni vettura ad una ad una e sta identificando le persone a bordo.

Al momento sono rimaste sul posto circa 250 partecipanti. La questura di Viterbo fa sapere che non si sono registrate finora particolari criticità inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica.