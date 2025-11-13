Rapita in Romania, drogata e costretta a prostituirsi in Italia, minorenne chiama il Consolato e si salva

Una ragazza di 17 anni ha denunciato di essere stata rapita in Romania e portata in Italia per essere costretta a prostituirsi. Fermati un uomo e una donna.

A 17 anni è stata drogata, rapita e portata in Italia dalla Romania per essere costretta a prostituirsi. Gli agenti di polizia della Questura di Latina hanno soccorso una ragazza vittima di tratta e fermato i suoi due presunti aguzzini, un uomo e una donna, indiziati dei reati di sequestro di persona e riduzione in schiavitù.

Adescata con un'offerta di lavoro come cameriera e poi drogata

Tutto inizia quando la ragazza viene adescata con un annuncio sui social: un'offerta di lavoro molto vantaggiosa come cameriera in un'altra città della Romania. Come racconta la giovane in lacrime all'interprete, le fanno anche il favore di portarla in macchina con loro. Durante il viaggio, però, le offrono una sigaretta. Dopo due boccate, la ragazza inizia a perdere coscienza, probabilmente sotto l'effetto di qualche droga, fino ad addormentarsi.

Il risveglio in Italia e la reclusione

La giovane si risveglia dopo molte ore in stato confusionale, ma capisce di essere lontano da casa. Si accorge anche che le hanno tolto tutti gli effetti personali: telefonino, portafogli e documenti. Secondo il suo racconto, riportato da Latina Oggi, a quel punto inizia la sua schiavitù: è costretta a prostituirsi. Costantemente minacciata dai suoi aguzzini, le fanno anche varie foto che finiscono su siti per adulti e di incontri.

Diciassettenne costretta a prostituirsi si salva chiamando il Consolato

Nonostante le umiliazioni e le violenze, la 17enne riesce a trovare la forza di reagire. Approfitta di un piccolo momento di libertà per chiamare il Consolato Generale della Romania, che avvisa la Questura di Latina. Agenti della squadra mobile raggiungono subito la ragazza nei pressi della stazione ferroviaria di Latina Scalo. La assistano e confortano, insieme agli operatori sanitari del 118.

Con l'aiuto di un interprete, i poliziotti riescono a individuare l'appartamento nel centro cittadino dove era stata reclusa. Nella perquisizione dell'abitazione, gli agenti trovano anche gli effetti personali della vittima e alcuni strumenti utilizzati dai suoi rapitori per controllarla.

Uomo e donna accusati di tratta, schiavitù e induzione alla prostituzione

In una nota la Questura di Latina fa sapere che sono stati raccolti "elementi utili all’identificazione dei presunti responsabili" e che "sono tuttora in corso approfondimenti investigativi volti ad individuare ulteriori responsabilità e a ricostruire l’accaduto". Intanto l'uomo e la donna fermati con indizi di delitto per i reati di: sequestro di persona, riduzione in schiavitù, tratta di persone, induzione e favoreggiamento alla prostituzione, stato di incapacità procurato mediante violenza e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.