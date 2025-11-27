Rapinano la villa dell’ex deputato Rocco Crimi: ladri puntano la pistola contro il guardiano e scappano col bottino

A destra Rocco Crimi.

Hanno fatto irruzione nella notte di martedì scorso nella villa in centro a Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi per derubarla. Sarebbero stati almeno in quattro: si sono fatti strada nel parco che circonda la villa superando la recinzione alta. Poi, mentre stavano andando verso l'abitazione, si sono trovati davanti il guardiano che controlla l'immobile, di circa quarant'anni. I ladri, armati, gli hanno puntato una pistola alla testa, minacciandolo di farli passare. Poi lo hanno colpito col calcio della pistola. E loro si hanno potuto farsi strada per mettere a segno il colpo.

La rapina nella villa di Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nella notte di martedì, quando la banda armata è riuscita a raggiungere la villa dell'ex deputato. I ladri avevano il volto coperto con il passamontagna, indossavano dei guanti e avevano con loro una pistola che, non appena notato il guardiano, non hanno esitato a puntargli contro, all'altezza della testa. Non è escluso che non sapessero della sua presenza, tanto che, forse sorpresi, lo hanno colpito col calcio della pistola. Prima, però, lo hanno minacciato e gli hanno chiesto se nell'abitazione si trovassero contanti, cassaforte, gioielli e altri preziosi. La sua risposta è stata negativa, ma il gruppo ha comunque fatto irruzione nella casa alla ricerca del bottino da trafugare.

La fuga col bottino dei quattro ladri: indagini in corso

Sembra, al momento, che non siano stati rubati oggetti di grande valore, ma per stabilirlo con certezza sono ancora in corso le indagini. Poi sono fuggiti via, a bordo di un'automobile che era stata parcheggiata probabilmente nelle vicinanze.

A lanciare l'allarme, poco dopo, è stato lo stesso vigilante. Sul posto sono arrivati subito agenti della Polizia di Stato e Squadra mobile, oltre che della Scientifica di Roma. Hanno svolto rilievi in tutta la struttura alla ricerca di tracce utili per identificare il gruppo di ladri, alcuni dei quali parlavano in italiano, mentre altri avevano un accento estero. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitari del 118 per prestare le prime cure al guardiano colpito alla testa che, però, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Non si arrestano comunque le indagini: i poliziotti sono al lavoro per identificare e individuare i malviventi.