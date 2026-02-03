roma
Rapina un’anziana strappandole la catenina d’oro, lei cade a terra e finisce in ospedale: arrestato un 20enne

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 20enne per rapina aggravata e lesioni su un’anziana. Le ha strappato la catenina d’oro facendola cadere.
A cura di Alessia Rabbai
Ha rapinato una donna strappandole la catenina d'oro dal collo e facendola cadere a terra, tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino hanno arrestato un ragazzo di vent'anni, che dovrà rispondere dei reato di rapina aggravata con lesioni. L'episodio di violenza è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio, in viale Partenope in zona Colli Aniene a Roma. Vittima dell'aggressione è una donna di settantadue anni, che ha provato un grande spavento e ha avuto bisogno di sottoporsi a cure mediche.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era pomeriggio, la donna stava camminando in strada lungo viale Partenope. Improvvisamente le si è avvicinato un giovane che l'ha presa di mira. L'ha aggredita, strappandole la catenina d'oro dal collo. La donna ha gridato chiedendo aiuto ed è caduta a terra.

Ad intervenire in suo soccorso sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Attirata dalle urla della donna, una pattuglia del V Gruppo Prenestino ha indiviato il ragazzo in poco tempo e lo ha fermato e identificato. Il ventenne ha diversi precedenti a suo carico.

Bloccato e arrestato, dovrà rispondere del reato di rapina aggravata con lesioni. La donna rimasta molto scossa per l'accaduto, è stata sottoposta acure mediche. Sul luogo della rapina è infatti intervenuta un'ambulanza, con il personale sanitario che l'ha presa in carico e l'ha trasportata in ospedale. Ha poi raccontato agli agenti quanto accaduto. Il ventenne dovrà rispondere alle accuse a proprio carico di rapina aggravata con lesioni.

Cronaca
roma
