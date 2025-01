video suggerito

Rapina in una villa di Ladispoli, domestica picchiata e legata Momenti di paura per una colf in una villetta alla periferia di Ladispoli, picchiata e immobilizzata da due rapinatori. I carabinieri li stanno cercando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Rapina in una villa in via dell'Anatra a Ladispoli, dove due uomini si sono intrufolati all'interno, hanno picchiato e legato la domestica. È successo nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio, in un'abitazione sul litorale Nord della provincia di Roma. Il bottino, ancora da quantificare esattamente in termini di valore, è stato di qualche oggetto, ma non sono riusciti fortunatamente ad aprire la cassaforte.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 9.30 quando i malviventi sono entrati nella villa da una finestra aperta, approfittando dell'assenza dei proprietari. L'ipotesi è che conoscessero i loro movimenti e che sapessero di non trovarli. Nell'abitazione però c'era la colf, che ha vissito un vero e proprio incubo. I due ladri, incappucciati ma sembrerebbe non armati, l'hanno raggiunta di spalle, l'hanno presa a schiaffi e legata ai polsi per immobilizzarla.

Hanno rovistato nei mobili e messo tutte le stanze a soqquadro, alla ricerca di denaro, gioielli ed oggetti preziosi. Non si sono trattenuti molto tempo, forse per paura che rientrasse qualcuno e sono scappati con poche cose, facendo perdere almeno finora le proprie tracce. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, nella villa sono arrivati i carabinieri di Ladispoli e della Compagnia di Civitavecchia, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

La Polizia Scientifica ha cercato di repertare delle tracce utili, per risalire all'identità dei due rapinatori. La donna in stato di choc è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata con l'ambulanza in ospedale. Da quanto si apprende fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Le indagini sono in corso e si cerca di identificare i due malviventi.