Rapina due donne e le violenta. Due episodi a distanza di pochissimi minuti: il primo si è verificato alle 7.55 e il secondo è accaduto alle 8.30, neanche mezz'ora dopo. Le vittime sono due ragazze. Nel primo caso la donna ha raccontato che stava tornando a casa dopo la palestra, quando un ragazzo ha aperto la portiera della sua automobile, l'ha palpeggiata nelle parti intime cercando di sfilarle i leggins e con l'altra mano si è masturbato. Vista la reazione della donna, è scappato dopo aver rubato la borsa della vittima. Il fatto è avvenuto in via Ischia di Castro, zona Tomba di Nerone a Roma. Dopo venti minuti l'uomo ha messo a segno una seconda rapina, questa volta in via Vallinfredda, a poche centinaia di metri di distanza: ha trascinato a terra una ragazza, le ha rubato la borsa e poi è scappato.

Arrestato un 31enne: dovrà rispondere di rapina e violenza sessuale

L'uomo, un 31enne di nazionalità italiana, è stato arrestato dagli agenti della sezione anticrimine del XV distretto di polizia Ponte Milvio. Dovrà rispondere di rapina e violenza sessuale. I poliziotti lo hanno fermato mentre erano in servizio in abiti borghesi. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perquisito e hanno trovato un portafogli, oggetti personali, documenti e carte di credito appartenenti alle due donne. Queste ultime hanno riconosciuto l'autore della rapina e della violenza attraverso una foto segnaletica. Le vittime, si legge in una nota della questura, hanno ringraziato la polizia di Stato, per la professionalità, rapidità di intervento e sensibilità dimostrata nel risolvere la situazione.