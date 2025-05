Rapina al McDonald’s di Tor Tre Teste: dipendenti minacciati con la pistola, è caccia all’uomo

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Rapina nella serata di ieri a Roma, nel McDonald's di via Tor Tre Teste. Due uomini armati sono entrati pistole in pugno da una finestra del McDrive, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnare l'incasso, circa mille euro. Dopodiché sono fuggiti facendo, almeno per il momento, perdere le loro tracce. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Prenestino, che stanno cercando di identificare i due secondo il racconto dei testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza. I due rapinatori avevano il volto coperto: per il momento, quindi, non si hanno molte informazioni, anche se gli investigatori sperano di ottenere elementi utili alle indagini dalla visione delle immagini video.

La rapina è avvenuta nella tarda serata di ieri, mentre i dipendenti stavano ordinando e sistemando le ultime cose prima della chiusura. A un certo punto hanno sentito delle urla, e hanno visto i due uomini che, armati di pistola e col volto travisato, ordinavano di consegnare i guadagni della giornata. Nelle casse c'erano circa mille euro, che i due hanno prelevato e portato via immediatamente, fuggendo per far perdere le loro tracce.

Spaventati, ma fortunatamente feriti, i dipendenti hanno dato l'allarme. La Polizia di Stato è arrivata sul posto in pochi minuti, ma dei rapinatori non c'era ormai nessuna traccia. Ascoltati i lavoratori, gli investigatori hanno provveduto a recuperare le immagini delle telecamere, in modo da non perdere tempo e far partire subito le indagini. Da capire se i due siano poi fuggiti a piedi o con un veicolo, e soprattutto se avessero un complice ad aspettarli fuori per facilitare la fuga.