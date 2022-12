Rapina a Cinecittà Due: si finge cliente, estrae la pistola e deruba una gioielleria Si è finto un cliente, ha rubato 15mila euro di gioielli e ha fatto perdere le sue tracce: caccia al ladro che ha agito nel centro commerciale Cinecittà Due.

A cura di Beatrice Tominic

Il centro commerciale Cinecittà Due addobbato per Natale, foto da Google.

È successo martedì scorso nel centro commerciale Cinecittà Due, in via Palmiro Togliatti, nel quadrante sud est della città di Roma. È qui, nel grande centro di shopping, che una persona è entrata in gioielleria e si è finta un cliente interessato a fare acquisti. Ha chiesto alla commessa di mostrargli gli anelli e i bracciali che aveva visto in vetrina e lei li ha posati e ordinati sul tavolo: è stato allora che, come riporta il Messaggero, il finto cliente ha estratto un coltello e una pistola e l'ha minacciata. "Non muoverti e non dare l'allarme o ti sparo", le avrebbe detto, mentre stava mettendo in tasca gli oggetti preziosi. Un attimo dopo si è dato alla fuga con il suo bottino da 15mila euro.

L'allarme della commessa

Non appena scappato, dopo essersi ripresa dalla paura, è stata la stessa commessa a chiamare i soccorsi, arrivati nel negozio verso le ore 18. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti che hanno iniziato ad ascoltare i testimoni per cercare di risalire all'identità del ladro mentre gli agenti della Scientifica, giunti nel frattempo, hanno effettuato i rilievi. Come hanno fatto sapere gli inquirenti, però, sembra che il ladro non abbia lasciato impronte digitali. Difficile anche procedere con l'identikit al volto: quando è entrato nel negozio indossava mascherina e cappellino. Il dettaglio maggiore è stato dato dalla voce e dal forte accento romano, ben distinto dalla commessa.

Le indagini in corso

Adesso gli agenti dovranno passare in rassegna le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del centro commerciale, alla ricerca di un'immagine che possa ritrarre il ladro per tracciarne la fuga. "Si è allontanato a piedi, ma forse c'era un complice ad aspettarlo", pensano gli inquirenti. Secondo un testimone, una persona si sarebbe allontanata a passo svelto dalla gioielleria.

"Si tratta di un bandito esperto, è stato un colpo pulito – hanno ipotizzato gli inquirenti – Il centro commerciale era affollatissimo ed è rimasto nel negozio meno di cinque minuti, inoltre sa come far perdere le sue tracce", dicono mentre continuano le indagini.