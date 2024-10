video suggerito

Rallentamento oggi sulla Metro A, una passeggera: "Fermi nel tunnel per 10 minuti, tra rabbia e panico" Il servizio sulla Metro A di Roma è stato rallentato per alcuni minuti, a causa di un guasto, nella tratta Arco di Travertino-Termini in direzione Battistini. Il racconto di una passeggera a Fanpage.it: "Rimasti bloccati dieci minuti nel tunnel, stipati come sardine, tra urla, rabbia e panico".

A cura di Enrico Tata

Rallentamenti per guasto sulla Metro A di Roma – Foto Twitter

A causa di un guasto di un treno presso la stazione Vittorio Emanuele, il servizio sulla Metro A di Roma è stato rallentato per alcuni minuti nella tratta Arco di Travertino-Termini in direzione Battistini. Il problema tecnico è stato risolto in pochi minuti, ha spiegato Atac, ma l'orario in cui si è verificato, in piena ora di punta, tra le 8.30 e 9 di oggi, 16 ottobre, ha determinato affollamenti e disagi sulle banchine delle stazioni, da Termini a Vittorio Emanuele.

Una passeggera ha scritto a Fanpage.it e ha raccontato la sua esperienza: "Arriviamo a Vittorio Emanuele, stretti come sardine, ripartiamo per fermarci di botto; le persone che cadono tutte insieme per l’effetto domino stretti come stavamo. E poi, il silenzio. Nessuna comunicazione, rimaniamo nel tunnel tra le fermate di Vittorio Emanuele e Termini per una decina di minuti senza che nessuno dica nulla, ad una ragazza prende un mancamento. Capirete bene che alle persone ha cominciato a salire il panico. Spero che non vi troviate mai nella situazione di stare chiusi in un vagone in tunnel, spiaccicati come sardine con della gente che sta perdendo la pazienza. Si spegne il led che indica la fermata e rimaniamo ad attendere".

Continua il racconto: "Piano piano le persone cominciano a muoversi, e attraverso il PASSA PAROLA e lo ripeto PASSA PAROLA si è capito che ci stavano facendo evacuare per un motivo che non si era ancora capito. Non arriva nessun dipendente Atac a spiegarci la situazione, solo alla fine, una volta usciti è arrivato uno di loro (aggredito verbalmente da un signore del vagone) che non ha detto nulla, se non scusarsi per il disagio. C’era un fiume di gente alla banchina di Vittorio Emanuele, e tanta è la frustrazione, rabbia, sconforto, incredulità che mentre mi dirigevo faticosamente all’uscita (ovviamente con una sola scala mobile funzionante)".

La passeggera ha aggiunto che in seguito, all'interno della stazione, sono state fornite comunicazioni di servizio in merito all'accaduto. Un altro utente su Twitter ha scritto: "Questa la situazione a San Giovanni e ora siamo fermi da cinque minuti a Vittorio Emanuele come le bestie schiacciate. Non siete palesemente in grado di sostenere il Giubileo".