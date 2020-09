Si è dato fuoco da solo il quindicenne avvolto dalle fiamme a Velletri e finito in ospedale. In un primo momento era stata resa nota solo la notizia, ma non si conoscevano le dinamiche. Nel corso delle ore successive è emerso come sia stato l'adolescente di nazionalità romena ma da tempo in Italia insieme ai genitori, ad appiccare il rogo, tentato il suicidio, gettandosi addosso liquido infiammabile, presumibilmente benzina. Le sue condizioni di salute sono gravissime, è ricoverato al centro per Grandi Ustioni Sant'Eugenio, arrivato in volo trasportato con l'eliambulanza. Sono momenti di apprensione per la sua famiglia, si spera che le sue condizioni di salute possano presto mgliorare. Anche suo padre ha avuto bisogno di cure mediche per le ustioni riportate agli arti.

Ragazzo di 15 anni ustionato a Velletri

I fatti risalgono alla mattinata presto di oggi, venerdì 25 settembre, e sono accaduti in via Fontana Parata, nel Comune dei Castelli Romani. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8.30 quando il ragazzo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è dato fuoco nel cortile della propria abitazione. A dare l'allarme i genitori, che hanno spento le fiamme, coprendo il figlio con una coperta. Ciò purtroppo non gli ha impedito di riportare ustioni in varie parti del corpo. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso il ragazzo e trasportarlo al pronto soccorso. Data la gravità dell'accaduto, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Velletri, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica della vicenda. Le fiamme hanno coinvolto anche una parte dell'abitazione. Non è chiaro cosa ci sia all'origine del gesto e cosa abbia spinto il giovane a cercare di togliersi la vita.