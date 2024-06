video suggerito

Ragazzino senza patente investe un ciclista e poi scappa con il bus Cotral Il giovane è stato rintracciato e denunciato alla Procura per i minori di Roma. Dovrà rispondere delle accuse di guida senza patente e omissione di soccorso.

A cura di Enrico Tata

Perde il controllo dell'automobile su cui viaggiava (pur non avendo la patente) e investe un ciclista. Poi, invece di prestare i primi soccorsi, decide di abbandonare la macchina e scappare a bordo di un autobus Cotral.

Il fatto, riporta Latina Oggi, è avvenuto nel corso del fine settimana lungo via Pontina Vecchia. Il giovane, minorenne e senza patente, guidava una Citroen C3 e improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. Dopo una frenata di quasi cinquanta metri la macchina è uscita di strada e ha preso un ciclista romano. Il ragazzino non ha chiamato i soccorsi e anzi, insieme ad un'amica che era in macchina con lui, ha preso un autobus Cotral, poi un treno per Roma in partenza dalla stazione ferroviaria di Aprilia.

Per fortuna il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale in codice giallo, con ferite giudicate poco gravi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Aprilia, che si sono messi subito sulle tracce del ragazzino. Stando a quanto ricostruito, l'automobile gli era stata affidata per un giro di prova dalla zia, una donna di origini bosniache che risultava residente nel campo di Castel Romano (adesso vive in un alloggio popolare).

Gli agenti di Aprilia, in collaborazione con i colleghi della polizia locale di Roma Capitale, hanno informato la donna, che a sua volta a chiamato il nipote per chiedere spiegazioni. Quest'ultimo ha detto che alla guida della Citroen non c'era lui, ma un altro ragazzino che conosceva poco e che non sapeva essere minorenne. Il giovane è stato in seguito identificato e rintracciato nel campo rom e denunciato alla Procura per i minori di Roma. Dovrà rispondere delle accuse di guida senza patente e omissione di soccorso.