Ragazzino di 14 anni ucciso a Monte Compatri, c'è un quarto fermato: è il 26enne Massimo Komarov Il ragazzo è stato fermato alla periferia di Roma dai carabinieri. Secondo chi indaga faceva parte del gruppo di persone che hanno sparato ad Alexandru Ivan.

A cura di Natascia Grbic

Una quarta persona è stata arrestata per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Monte Compatri da un colpo d'arma da fuoco. Si tratta di Massimo Komarov, detto ‘Janko': il 26enne è stato fermato a Roma, nella zona della Borghesiana, dai carabinieri. Secondo chi indaga, Komarov si trovava nell'auto da cui sono partiti i proiettili che hanno ucciso il minore nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso: anche lui, come gli altri tre arrestati, è accusato di concorso in omicidio.

Per l'omicidio di Alexandru Ivan sono state finora arrestate quattro persone: i fratelli Corum e Dino Petrov, Ringo Gurgevic, e adesso Massimo Komarov. A tutti viene contestato il concorso in omicidio del 14enne, ucciso alle 3 di notte nel piazzale della metro C a Pantano, durante un regolamento di conti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo si sarebbe dovuto incontrare al parcheggio della metro dopo una lite avvenuta con il patrigno di Alexandru: una resa dei conti a cui la famiglia tutta ha portato anche il 14enne, colpito da uno dei proiettili sparati dalla vettura.