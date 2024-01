Ragazzino di 14 anni assassinato a Roma, l’autopsia: “Ucciso da un solo colpo all’addome” Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Monte Compatri, è morto per un proiettile all’addome. Questo il risultato dell’autopsia eseguita oggi dal medico legale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Alexandru Ivan è stato ucciso da "un solo colpo di arma da fuoco all'addome". È quanto emerso dall'autopsia sul corpo del 14enne assassinato nel parcheggio della metro C Pantano a Montecompatri, alla periferia di Roma ed eseguita oggi dal medico legale. Il giovane si trovava quella notte sul luogo dell'omicidio insieme alla famiglia dopo che il patrigno era stato contattato da alcune persone per un regolamento di conti. Il gruppo è stato avvicinato da una macchina che ha sparato alcuni colpi e poi è fuggita, facendo perdere le proprie tracce. Alexandru, di soli 14 anni, si è accasciato immediatamente a terra, morendo poco dopo.

Per l'omicidio del minore sono stati arrestati due cugini: si tratta di Corum e Dino Petrov, appartenenti a una famiglia sinti molto nota in zona e con la quale sembra ci fossero screzi da diversi tempo. Corum, 24 anni, si è costituito accompagnato dagli avvocati, mentre Dino, 30 anni, è stato fermato a casa della zia in Veneto, dove era fuggito molto probabilmente per tentare di scappare alla giustizia.

"Mio figlio ha solo fatto da tramite fra il patrigno della vittima e il cugino Dino con cui si erano picchiati al bar. Quando è arrivato sul posto con il solo intento di chiarire si stavano già sparando", ha dichiarato ai cronisti all'uscita del carcere di Velletri il padre di Corum Petrov. Il 24enne, d'altra parte, nega di aver sparato e dice che i colpi sono partiti da un'altra macchina. All'interrogatorio ha rilasciato dichiarazioni spontanee: il giudice ne ha comunque convalidato il fermo, e Petrov è stato trasferito nel carcere di Velletri con l'accusa di omicidio.