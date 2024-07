video suggerito

Abusi sessuali su due ragazzine, catechista condannato a sette anni di carcere L'uomo, Bruno Palmacci, è stato accusato di aver abusato di due ragazzine. Le dovrà risarcire con 30mila euro ciascuna, ed è stato interdetto dai pubblici uffici.

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato a sette anni di carcere Bruno Palmacci, catechista di 36 anni accusato di aver commesso atti sessuali su due ragazze minorenni. La sentenza è stata emessa dalla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mara Mattioli. La gup ha inoltre disposto per l'ex catechista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la misura di sicurezza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, e una provvisionale le due minori da 30mila euro ciascuna. La pubblico ministero Martina Taglione aveva chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi di carcere, più bassa di quella poi emessa dalla giudice al termine del processo.

A coordinare le indagini sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Terracina. Gli accertamenti sono partiti dopo la denuncia dei genitori delle due vittime, che si sono recati dalle forze dell'ordine non appena le figlie hanno raccontato loro cosa era accaduto.

La condanna di Palmacci è arrivata lo stesso giorno della notizia di un altro caso che sta scuotendo Terracina. Un capo scout di 18 anni è indagato per abusi sessuali e ricatti su minori. La parrocchia frequentata dal ragazzo sarebbe la stessa di Alessandro Frateschi, il professore di religione accusato di violenza su cinque ragazzi minorenni. Secondo l'accusa, il 18enne avrebbe aperto un profilo fake fingendosi una ragazza, chiedendo alle vittime delle foto intime. Una volta ricevute le immagini, li avrebbe minacciati, chiedendo soldi in cambio della non diffusione.