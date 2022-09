Ragazzina di 16 anni molestata sull’autobus davanti ai genitori: arrestati due giovani La giovane è scesa dall’autobus a Termini insieme alla famiglia e ha chiesto aiuto a due guardie giurate, che hanno avvertito la polizia.

Una ragazza inglese di sedici anni è stata molestata da due ragazzi a bordo di un autobus Atac della linea 64. La giovane si trovava insieme alla sua famiglia: stava tornando in albergo quando i due l'hanno avvicinata sul bus e hanno cominciato a molestarla. Molto probabilmente speravano di farla franca perché i mezzi pubblici in genere sono affollati. Così, però, non è stato.

La ragazza è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, dopodiché con i genitori è andata alla stazione Termini per denunciare il fatto. La 16enne ha chiesto aiuto a due guardie giurate, che hanno contattato la polizia.

Una volta scesi dall'autobus, i due hanno aggredito un uomo, ferendolo a una mano per strappargli la borsa e il portafogli. Sono stati rintracciati poco dopo dalle forze dell'ordine mentre si trovavano a piazza Indipendenza: entrambi sono stati arrestati per rapina aggravata, il 26enne – quello che ha molestato la ragazza – è accusato di violenza sessuale. Il terzo complice è invece riuscito a fuggire con il portafogli dell'uomo che era stato aggredito poco prima.

La giovane è stata ascoltata dalla polizia, così come il ragazzo arrestato. Non è raro che i molestatori approfittino dei mezzi pubblici per abusare delle donne. Spesso, complice il fatto che sono molto pieni e che è possibile dileguarsi senza dare nell'occhio, sono presi di mira da uomini senza scrupoli che palpeggiano le ragazze con la scusa dell'affollamento. Molti di questi casi non vengono denunciati, e in tanti continuano ad agire indisturbati. E se vengono scoperti, scendono alla fermata successiva non appena l'autobus apre le porte, per scappare e non farsi arrestare.