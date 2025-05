video suggerito

Ragazze adescavano le vittime, poi i complici le rapinavano al primo appuntamento Arrestati quattro giovani tra i 19 e i 24 anni. Le due ragazze adescavano le vittime dandogli un appuntamento al Parco della Caffarella, qui trovavano anche due giovani armati di coltello che dopo averli picchiati li rapinavano. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Roma

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adescavano la loro vittima e poi, quando gli davano appuntamento, la rapinavano. È questo lo schema che avevano messo a punto i quattro giovani finiti in carcere. Tutto inizia quando un uomo, che mangiava da solo in un fast food, viene avvicinato da quelle che descrive come "due belle ragazze". Fanno due chiacchiere, l'incontro appare assolutamente casuale, poi prendono un appuntamento per due giorni dopo al Parco della Caffarella.

Ignara la vittima si presenta all'appuntamento ma qui, oltre alle due giovani, trova altri due ragazzi. Il gruppo lo circonda, lo picchia e, sotto la minaccia di un coltello, si fa consegnare 500 euro. L'uomo è costretto a correre in ospedale dopo essere stato rapinato: oltre a diverse contusioni ha riportato la rottura di diverse ossa del naso. Una volta dimesso va al Commissariato Appio e sporge denuncia contro ignoti, fornendo però una dettagliata descrizione degli aggressori.

Cominciano così le indagini degli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura di Roma che mettono in relazione la rapina a un altro episodio avvenuto pochi giorni dopo ai danni di un ventenne: le modalità sono identiche, e anche le descrizioni dei protagonisti.

Leggi anche Adescano un ragazzo su un sito di incontri online, poi lo rapinano puntandogli un coltello alla gola

Gli agenti così iniziano a pensare che si tratti di una banda che agisce con un modus operandi consolidato e individuano quattro giovani, arrivando infine all'arresto di ieri delle due giovani che facevano da esca e dei due ragazzi dopo le necessarie verifiche. Fondamentali nelle attività di indagini gli appostamenti nei luoghi Hanno tra i 19 e i 24 anni e ora dovranno rispondere del reato di rapina e di lesioni.