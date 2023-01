Raccolte 40 tonnellate di rifiuti dopo il concerto di Capodanno al Circo Massimo Dopo il concertone di Capodanno del Circo Massimo, sono state raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti a Roma.

A cura di Enrico Tata

Dopo il concertone di Capodanno del Circo Massimo, sono state raccolte oltre 40 tonnellate di rifiuti a Roma. Lo comunica Ama in un nota stampa. L'azienda ha messo in campo una squadra dedicata composta da ben 250 uomini e 100 mezzi tra autobotti, lavastrade, spazzatrici, compattatori e macchine svuota cassonetti. Sono stati effettuati interventi nell'area esterna del Circo Massimo, nelle vie limitrofe, ma anche in altre zone del centro della Capitale: da via del Colosseo a via dei Fori Imperiali, da piazza di Spagna al Pincio, da piazza del Popolo alla zona del Pantheon e ancora il Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, San Pietro/via della Conciliazione. Su tutto il territorio cittadino, informa ancora Ama, hanno lavorato oltre mille addetti per svuotare cassonetti, attività di spazzamento di raccolta di rifiuti abbandonati per strada.

Ama ricorda che "non accoglieranno i rifiuti fino a domani gli impianti di terzi, ma restano in funzione gli impianti AMA per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati. Anche le officine dell’azienda sono aperte per garantire tutte le attività pianificate. Fino alla fine delle festività, inoltre, la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente ha predisposto il raddoppio della frequenza di raccolta degli imballaggi in cartone delle utenze commerciali, con prelievi quotidiani, sette giorni su sette".