Quiz con domande sbagliate: tutto da rifare per il maxi concorso del Comune di Roma? Rischio caos per il concorsone di Roma Capitale per alcuni errori nelle prove. Il Tar del Lazio riammette due candidati.

A cura di Redazione Roma

Potrebbe essere tutto da rifare o quasi per il maxi concorso del comune di Roma. Colpa di alcune domande sbagliate del quiz a cui hanno risposto i candidati per i 1.521 posti a tempo indeterminato nell'organigramma del Campidoglio. In particolare a una domanda sarebbero state corrette due delle risposte a crocette, mentre una seconda non avrebbe avuto nessuna risposta valida, e non c'è dubbio che nei test a risposta multipla per tutta la giurisprudenza in merito ci deve essere una e soltanto una risposta esatta in modo univoco, non è contemplato che più di una delle risposte o nessuna siano esatte.

Ora il Tar del Lazio, analizzando i quesiti, ha ammesso due ricorsi presentati da altrettanti candidati esclusi. Un fatto che potrebbe aprire la strada a una pioggia di ricorsi, con graduatorie tutte da rifare e assunzioni bloccate per quanto riguarda la prova per i 100 posti da "istruttore dei servizi informatici e telematici", e i 200 posti da "istruttore tecnico per costruzioni, ambiente e territorio". I giudici hanno ribadito che "la commissione esaminatrice non può formulare domande ambigue o suscettibili di interpretazioni divergenti", d qui "l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha formulato un quesito che evoca una legge alla luce delle quale nessuna delle tre opzioni di risposta sarebbe corretta".

Così le speranze di centinaia di aspiranti dipendenti di Roma Capitale sono appese alle scelte dei giudici e dal numero di ricorsi che ora potrebbero arrivare. Il maxi concorsone bandito in era Raggi è frutto di un accordo tra Formez e Roma Capitale, che stanno rimediando almeno in parte una figuraccia dopo che oltre 1.500 partecipanti erano stati rimandati a casa perché i fogli delle domande erano stati stampati con degli errori.