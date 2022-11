Quattro morti in 3 anni in via di Casal Boccone: residenti bloccano traffico contro strada killer I residenti sono stufi di ciò che avviene ogni giorno in via di Casal Boccone a Roma, periferia Nord della Capitale e per questo oggi sono scesi in strada per protestare.

A cura di Enrico Tata

Quattro morti negli ultimi tre anni, uno lo scorso sabato. Cento incidenti nel 2022, di cui fortunatamente la metà senza feriti, ma in media 100 incidenti ogni anno. I residenti sono stufi di ciò che avviene ogni giorno in via di Casal Boccone a Roma, periferia Nord della Capitale e per questo oggi sono scesi in strada per protestare. Chiedono l'immediata chiusura dell'inversione di marcia e lo spostamento delle strisce pedonali nel punto in cui spesso, quasi sempre, si verificano gli incidenti. Il limite di velocità è fissato a 30 chilometri all'ora, ma spesso non viene rispettato. In più la strada è poco illuminata e la segnaletica è scolorita.

La protesta dei residenti per mettere in sicurezza la strada killer

Decine di abitanti del quartiere stanno protestando a Casal Boccone e hanno bloccato il traffico, permettendo alle macchine di passare una per volta. "Non ce ne andremo da qui fino a quando non verranno trovate delle soluzioni", spiegano i cittadini. "Questo non è un incidente. Sulle strade si muore ancora. Basta indifferenza, facciamoci sentire", si legge sullo striscione dei manifestanti.

Venerdì l'ultimo incidente mortale in via di Casal Boccone

L'ultimo grave incidente in via di Casal Boccone si è verificato venerdì. Riccardo, 47 anni, operaio e padre di tre figli, stava tornando a casa quando una macchina lo ha preso in pieno intorno alle 19. Lo scontro si è verificato all'incrocio maledetto con via Ugo Ojetti. L'uomo è stato soccorso e accompagnato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, dov'è stato ricoverato in condizioni critiche. Sabato è stato dichiarato morto.