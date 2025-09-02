roma
video suggerito
video suggerito

Quarticciolo, dieci molotov trovate in un secchio: indagini in corso

Dieci molotov sono state trovate al Quarticciolo all’interno di un secchio per i rifiuti. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, indagini sono attualmente in corso.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Natascia Grbic
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dieci molotov realizzate con delle bottiglie di birra sono state trovate in un secchio per i rifiuti al Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma, nei pressi della piazza di spaccio in via Cerignola. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Tor Tre Teste, gli artificieri e la sezione rilievi del Nucleo investigativo. Indagini sono attualmente in corso per capire a cosa servissero: le molotov, infatti, erano pronte all'uso, segno che chi le aveva messe in quel secchio era pronto a usarle all'occorrenza.

Al Quarticciolo, quartiere alla periferia est di Roma, avvengono spesso retate da parte di carabinieri e polizia. La zona è una delle piazze di spaccio più attive della capitale, soprattutto per quanto riguarda lo smercio di crack e cocaina. Un contesto complicato, con intere aree controllate dai pusher, che si alternano mattina e sera, e che diverse volte hanno attaccato le forze dell'ordine intervenute.

Quarticciolo inserito nel ‘decreto Caivano'

Il Quarticciolo è una delle sei zone inserite dal Governo all'interno del ‘decreto Caivano', un piano straordinario che prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro nel biennio 2025-2027. Si parla sì di ristrutturazioni di edifici esistenti, ma anche di militarizzazioni, sgomberi e aumento dell'attività repressiva. Diversi residenti — tra cui gli attivisti di Quarticciolo Ribelle, attivi da anni nel quartiere e punto di riferimento concreto per molti giovani della borgata — hanno criticato questo approccio, accusato di ignorare la complessità del territorio, i bisogni reali della zona e le realtà già presenti, che rischiano di scomparire nonostante il loro ruolo fondamentale.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Madonna di Trevignano, chiuse le indagini su Gisella Cardia per truffa aggravata
"Sangue sulla statua per soldi"
Parla il genetista che ha analizzato il sangue "pianto" dalla statuetta
Il Vaticano mette la parola fine sulle apparizioni: "Nulla di soprannaturale"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views