Quarticciolo, dieci molotov trovate in un secchio: indagini in corso

Dieci molotov realizzate con delle bottiglie di birra sono state trovate in un secchio per i rifiuti al Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma, nei pressi della piazza di spaccio in via Cerignola. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 13. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Tor Tre Teste, gli artificieri e la sezione rilievi del Nucleo investigativo. Indagini sono attualmente in corso per capire a cosa servissero: le molotov, infatti, erano pronte all'uso, segno che chi le aveva messe in quel secchio era pronto a usarle all'occorrenza.

Al Quarticciolo, quartiere alla periferia est di Roma, avvengono spesso retate da parte di carabinieri e polizia. La zona è una delle piazze di spaccio più attive della capitale, soprattutto per quanto riguarda lo smercio di crack e cocaina. Un contesto complicato, con intere aree controllate dai pusher, che si alternano mattina e sera, e che diverse volte hanno attaccato le forze dell'ordine intervenute.

Quarticciolo inserito nel ‘decreto Caivano'

Il Quarticciolo è una delle sei zone inserite dal Governo all'interno del ‘decreto Caivano', un piano straordinario che prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro nel biennio 2025-2027. Si parla sì di ristrutturazioni di edifici esistenti, ma anche di militarizzazioni, sgomberi e aumento dell'attività repressiva. Diversi residenti — tra cui gli attivisti di Quarticciolo Ribelle, attivi da anni nel quartiere e punto di riferimento concreto per molti giovani della borgata — hanno criticato questo approccio, accusato di ignorare la complessità del territorio, i bisogni reali della zona e le realtà già presenti, che rischiano di scomparire nonostante il loro ruolo fondamentale.