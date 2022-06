Quarta dose per gli over 80: l’appello della Regione Lazio a vaccinarsi Dalla prossima settimana parte un “recall straordinario” per assicurarsi che tutte le persone over 80 (e categorie fragili over 60) possa ricevere la quarta dose di vaccino.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le vaccinazioni contro il coronavirus per gli over 80 senza quarta dose. Dalla prossima settimana, per incrementare l'aumento delle somministrazioni, tutte le persone anziane con più di 80 anni di età che ancora non abbiano ricevuta la quarta dose di vaccino, saranno contattate dal proprio medico di base, che le solleciterà per farla.

"È importante che chi ha più di 80 anni faccia la quarta dose – ha sottolineato anche oggi l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato – La prossima settimana faremo un recall straordinario e chiederemo ai medici di famiglia e farmacie una nuova iniziativa proattiva."

Come ribadito dall'assessore, dalla prossima settimana inizia un "recall straordinario" per la quarta dose e verrà anche richiesto a medici di famiglia e farmacie di adoperarsi per una nuova iniziativa proattiva.

Il promemoria della quarta dose nel bollettino Covid

Oltre ad inviare i dati relativi all'epidemia di coronavirus nella regione Lazio, inoltre, nella nota inviata dall'assessore è sempre presente il promemoria sulla quarta dose di vaccino contro il coronavirus, che è rivolta all persone over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Sono esentate dal richiamo, però, tutti e tutte coloro che sono diventati positivi, cioè che abbiano contratto il covid 19, dopo aver già ricevuto la dose booster o terza dose.

Oltre a rispondere alle sollecitazioni dei propri medici di famiglia che partiranno, è possibile prenotare la quarta dose di vaccino consultandosi con il proprio medico di medicina generale, affidandosi alla farmacia o visitando in autonomia il sito apposito del portale regionale.