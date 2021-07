Fino a oggi 772.332 cittadini del Lazio hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino anti-Covid. In 310.613 hanno ricevuto anche la seconda dose e quindi hanno completato il percorso vaccinale. In totale, quindi, sono state somministrate circa 1,1 milioni di dosi. I dati sono quelli riportati nella banca dati della campagna vaccinale pubblicata dal governo (sono più completi, ma caricati leggermente in ritardo rispetto a quelli del sito della Regione Lazio). Le persone vaccinate con la prima dose di AstraZeneca sono quasi 253mila (il richiamo si fa dopo 3 mesi, quindi nessuno lo ha già ricevuto), quelle vaccinate con la prima dose Pfizer sono 475mila (291.622 hanno già ricevuto la seconda dose) e 44mila persone hanno ricevuto la prima dose di Moderna (19mila hanno ricevuto anche la seconda dose).

Chi ha ricevuto AstraZeneca, chi Moderna e chi Pfizer

È interessante anche la suddivisione per tipologia di vaccino in base alle categorie. In altre parole chi è stato vaccinato con quale vaccino. Gli operatori sanitari sono stati vaccinati soprattutto con Pfizer (280mila), ma anche con AstraZeneca (50mila). Gli ospiti delle Rsa (Residenze sanitarie per anziani) sono stati vaccinati quasi esclusivamente con Pfizer (quasi 38mila). Per quanto riguarda gli over 80, sono stati vaccinati con Pfizer e Moderna: 328mila Pfizer e 57mila Moderna. Solo in 129 con AstraZeneca. La suddivisione cambia se consideriamo le categorie degli operatori scolastici e le forze dell'ordine: entrambe le categorie sono state vaccinate praticamente solo con Astrazeneca e solo un migliaio con Pfizer. Sono infatti 35mila gli operatori delle forze dell'ordine vaccinati con AstraZeneca e ben 108mila gli operatori scolastici.

In arrivo il vaccino Johnson&Johnson

A metà aprile arriveranno le prime dosi del vaccino Johnson&Johnson. Si tratta di un importante novità per due aspetti: è monodose, quindi non serve il richiamo, ed è facilmente conservabile. Per questo verrà inviato negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie. Questo consentirà di accelerare ulteriormente nella campagna vaccinale. Il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, ha dichiarato che si comincerà nelle farmacie con i cittadini della fascia d'età 55-60 anni.