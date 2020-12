Ad oggi, 31 dicembre 2020, nel Lazio sono state somministrate esattamente 2.661 dosi del vaccino Pfizer-BionTech contro il coronavirus, fa sapere la Regione Lazio. Si tratta della porzione riservata al Lazio delle oltre 9mila dosi inviate per il Vaccine-Day del 27 dicembre scorso e dell'inizio della somministrazione delle dosi arrivate ieri con dieci aerei in altrettanti aeroporti italiani. Questa seconda fornitura è composta complessivamente da 469.950 dosi. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha informato ieri sera che i vaccinati in tutta Italia erano 9.803, cioè oltre il 100 per cento delle 9.750 dosi per il V-Day perché in alcune regioni "si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala". Le siringhe acquistate dall'Italia, infatti, permettono di ricavare più dosi di quelle previste da una singola fiala (6 e non più 5).

La Regione Lazio informa che la campagna di vaccinazione sta proseguendo anche oggi, 31 dicembre, e non si fermerà neanche domani, nella giornata di Capodanno. "Questa mattina siamo venuti all’ospedale Padre Pio di Bracciano (Asl Roma 4) per l’avvio delle vaccinazioni al personale sanitario. A questa mattina sono state eseguite 2.661 vaccinazioni e in testa abbiamo la Asl Roma 5 con 534 vaccinazioni a seguire l’ospedale pediatrico Bambino Gesù con 252 vaccinazioni e la Asl Roma 6 con 225 vaccinazioni. Chiude il Policlinico di Tor Vergata con 30 vaccinazioni”, ha informato oggi l'assessore regionale alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

L'elenco completo delle vaccinazioni anti Covid nel Lazio nel 2020

Questo l'elenco completo del numero di persone vaccinate fino ad ora, giovedì 31 dicembre 2020: