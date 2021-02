Occhi puntati sull'indice Rt, l'indice che misura la trasmissibilità del virus: nell'ultimo monitoraggio pubblicato una settimana fa nel Lazio era attestato a 0.96 con intervalli tra 0.93 e 0.99. Di pochissimo, quindi, sotto la soglia di guardia. Sopra quota 1, come ormai abbiamo imparato dagli esperti, l'epidemia si può considerare in una fase espansiva. Se la regione della Capitale dovesse superare quella soglia nella prossima rilevazione, potrebbe quindi finire in zona arancione, anche se per il momento questo rischio, stando agli utlimi dati dei contagi, sembra essere scongiurato.

I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sul Covid nel Lazio

Gli altri parametri da tenere d'occhio sono il tasso di incidenza dei casi di coronavirus ogni 100mila abitanti (nell'ultima rilevazione era di 122 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni contro, ad esempio, i 283 dell'Umbria) e la classificazione complessiva del rischio, che la scorsa settimana era ‘bassa' per quanto riguarda il Lazio. Inoltre il numero complessivo dei casi era rilevato in calo e così anche il numero dei focolai attivi. Infine la valutazione di impatto del Lazio era ‘bassa' poiché il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari Covid e in quelli di terapia intensiva sono entrambi sotto il livello di guardia (rispettivamente al 35 e al 28 per cento). L'ultimo report a cura del Ministero della Salute, si ricorda, si riferiva ai dati calcolati nella prima settimana di febbraio e quello che verrà pubblicato venerdì si baserà sui numeri della seconda settimana.

Il rischio varianti: la diffusione nel Lazio e In Italia

Per il momento, il Lazio non sembra rischiare la zona arancione, ma nelle prossime settimane potrebbe presentarsi un nuovo pericolo: il rischio di diffusione delle varianti del nuovo coronavirus. Quella inglese, quella brasiliana e quella sudafricana, tutte più contagiose. Dalla fine di settembre 2020 si è diffusa nel sud dell'Inghilterra la variante VOC-202012/01 o B.1.1.7, caratterizzata da una maggiore trasmissibilità rispetto ai ceppi originari del virus. A fine 2020 il Sudafrica ha segnalato un’altra variante di SARS-CoV-2, denominata come 501Y.V2 o B.1.351, anch'essa più contagiosa. Una terza variante è stata individuata in Brasile ed è individuata con la sigla di P.1.

Il Ministero della Salute italiano ha pubblicato uno studio basato sull'analisi di 3.984 casi di Covid sono state rilevate 495 infezioni da variante inglese. Questa variante, si legge ancora, è stata identificata nell'88 per cento delle regioni italiane partecipanti allo studio, ma le stime di prevalenza per ogni regione risultano molto diverse e vanno dallo 0 per cento al 59 per cento. La prevalenza nazionale al 4-5 febbraio 2021 è pari al 17,8 per cento.

Nel Lazio Roccagorga diventa zona rossa

A causa dell'aumento di casi di Covid, il comune di Roccagorga, provincia di Latina, è diventato zona rossa. L'ordinanza è valida dal 15 febbraio e per i 14 giorni successivi. Nancy Piccaro, presidente dell'Ordine infermieri di Latina e sindaca di Roccagorga, ha spiegato: "Il virus si è diffuso in modo emergenziale, ed è a quel punto e con quei presupposti che si è fatto strada il sospetto che ci trovassimo a che fare con la variante inglese. Per ora siamo in possesso solo della relazione preliminare da parte dell'Istituto Spallanzani arrivata ieri, la conferma ufficiale non c'è ma ci hanno dato un'alta probabilità: il 90 per cento che si tratti di variante inglese".