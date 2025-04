video suggerito

Quando chiude la metro a Roma per il concerto del Primo Maggio 2025: strade chiuse e bus deviati In vista del Concertone del primo maggio che quest'anno torna nella sua sede storica di piazza San Giovanni, Roma Mobilità rende noto il piano di viabilità nelle zone circostanti alla piazza. Ecco quali saranno le strade chiuse al traffico e le linee bus deviate già a partire da mercoledì 30 aprile.

A cura di Enza Savarese

Grande attesa anche quest'anno per il concerto del Primo Maggio a Roma. L'evento per la giornata dei lavoratori organizzato da Cgil, Cisl e Uil torna quest'anno nella sua sede storica di Piazza San Giovanni. Presentato da Ermal Meta, Big Mama e Noemi, sul palco del primo maggio si alterneranno le voci più famose della musica italiana come Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi, Elodie e molti altri.

Per consentire che il grande spettacolo musicale avvenga in sicurezza, Roma Mobilità rende note le modifiche al piano di viabilità nella zona del concerto. Che si voglia raggiungere il palco con i mezzi o in auto si rendono note le chiusure delle strade limitrofe al palco, nonché le limitazioni di bus e metro.

Gli orari delle metro a Roma il primo maggio 2025

Eccezionalmente per la Festa dei lavoratori tutte le linee della prolungheranno i loro orari di chiusura oltre la mezzanotte. L'ultima corsa dal capolinea partirà alle ore 1.30 di notte. Come fa sapere l'agenzia dei trasporti Atac con una nota, la linea C della metropolitana sarà potenziata fino al quattro maggio da San Giovanni al Colosseo. Non ci saranno in questo periodo le limitazioni serali che erano in atto per i lavori tecnici sulla linea. Come per le altre linee della metro quindi dalla domenica al giovedì l'ultima corsa prevista è quella delle undici e mezza di sera. Il venerdì e sabato la metro C sarà aperta come le altre fino all'una e trenta di notte. Le notizie in continuo aggiornamento sono consultabili sul sito di Roma Mobilità.

Strade chiuse a Roma per il concerto del 1 maggio

A differenza dello scorso anno, quando l'evento è stato eccezionalmente spostato al Circo Massimo, dopo i lavori di restaurazione lo spettacolo ritorna nella sua sede storica di Piazza San Giovanni. Oltre alla viabilità già deviata per l'allestimento del palco, i divieti di sosta e fermate nelle vie circostanti alle piazza inizieranno a partire delle ore 14 di mercoledì 30 aprile. Le zone interessate nello specifico sono:

Via Emanuele Filiberto,

Viale Carlo Felice,

Via Umberto Biancamano,

Via Ludovico di Savoia,

Via Domenico Fontana

Piazza San Giovanni

Sulle stesse strade, ad eccezione di via Domenico Fontana si estenderà anche il divieto di transito a partire dalle 8 di giovedì primo maggio. Saranno invece transitabili le seguenti zone:

Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana;

Nola-Santa Croce in Gerusalemme;

Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Linee bus deviate per il concerto del primo maggio a Roma

Ad essere deviate sono anche alcune linee degli autobus che di solito attraversano la zona di San Giovanni. In particolare Roma Mobilità annuncia che le linee che subiranno variazioni dalle 5.30 del mattino del primo maggio sono:

3,

8,

16,

51,

81,

85,

87,

360,

590,

792.

Inoltre il blocco continuerà anche nelle prime ore di venerdì due maggio. Ad essere deviate sono anche quindi le seguenti linee notturne degli autobus:

nMA,

n3d,

n3s,

nMc.