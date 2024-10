video suggerito

Quali sono i redditi dei parlamentari eletti nel Lazio: i più ricchi sono Angelucci e Bongiorno Pubblicate le dichiarazioni dei redditi 2024 dei parlamentari. Tra i deputati e i senatori eletti nel Lazio chi sono i più ricchi? I due con i redditi più alti risultano la senatrice Giulia Bongiorno, Lega, e il deputato Antonio Angelucci, Fratelli d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Bongiorno e Antonio Angelucci

Sono 53 i parlamentari eletti nel Lazio alle ultime elezioni politiche: 16 senatori, 24 deputati deputati eletti nel collegio Lazio 1 e 13 deputati eletti nel collegio Lazio 2. Nei giorni scorsi sono state pubblicate sui siti di Camera e Senato le prime dichiarazioni dei redditi 2024, basate su dati del 2023. Non tutti i parlamentari, tuttavia, hanno ancora caricato i propri documenti online. Non lo ha ancora fatto neanche la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, ma presumibilmente anche nel 2024 l'avvocata sarà quella con il reddito più alto fra i suoi colleghi insieme al deputato di Fratelli d'Italia Antonio Angelucci. Nel 2023 (dati 2022) Bongiorno, una delle penaliste più note d'Italia, ha dichiarato un reddito complessivo di 2.754.842 euro.

Quando guadagnano i deputati e i senatori eletti nel Lazio

Il reddito complessivo dei deputati e dei senatori eletti nel Lazio è compreso tra 96mila e 100mila euro, se non hanno altri redditi se non quello derivante dal loro lavoro. Chi dichiara un reddito più basso, evidentemente, è stato eletto in sostituzione di un collega e quindi nella dichiarazione dei redditi figura una cifra più bassa, proprio perché ancora non tiene conto dello stipendio da parlamentare. È il caso, per esempio, di Cinzia Pellegrino, la senatrice di Fratelli d'Italia che è subentrata il 9 maggio 2023 in sostituzione di Andrea Augello, deceduto. Nella dichiarazione 2023 Pellegrino, di professione consulente, dichiara meno di 12mila euro.

Chi sono i parlamentari più ricchi del Lazio

Come anticipato, i parlamentari più ricchi eletti nel Lazio sono Giulia Bongiorno e Antonio Angelucci. Se Bongiorno ha dichiarato nel 2023 un reddito complessivo di 2.754.842 euro, il deputato Angelucci ha dichiarato, sempre nel 2023, 3.334.400 euro. Imprenditore, gestisce numerose cliniche private a Roma e nel Lazio e controlla i quotidiani Il Tempo, Il Giornale e Libero.

Leggi anche Liste d'attesa, quali sono le Asl del Lazio dove si aspetta di più per una visita

Tra i senatori più noti, Cecilia D'Elia (Pd) dichiara 105mila euro, Marco Silvestroni (Fdi) 128mila euro, Peppe De Cristofaro (AVS) 55mila euro, Stefano Patuanelli (M5S) 100mila euro, Ester Mieli (Fdi) 108mila euro, Lavinia Mennuni (Fdi) 100mila euro, Alessandra Maiorino (M5S) 101mila euro, Claudio Durigon (Lega) 95mila euro. Tra i più ricchi anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che nel 2023 ha dichiarato 262mila euro.

Alla Camera tra i più ricchi ci sono Simonetta Matone, magistrato e deputato della Lega, che ha dichiarato 428mila euro, e Alfonso Colucci (M5S), notaio di professione, che ha dichiarato 406mila euro. Tra coloro che dichiarano un reddito alto c'è anche l'attuale presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli, con 188mila euro. Tra gli altri, Maria Elena Boschi (IV) dichiara 98mila euro, Michela Di Biase (Pd) 140mila euro, Roberto Giachetti (IV) 128mila euro, Claudio Mancini (Pd) 96mila euro, Fabio Rampelli (FdI) 143mila euro, Francesco Silvestri (M5S) 98mila euro, Chiara Colosimo (FdI) 126mila euro, il ministro Francesco Lollobrigida (FdI) 108mila euro, Marianna Madia (Pd) 108mila euro.