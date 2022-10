Qualche nostalgico di CasaPound ha provato a rendere omaggio ai fascisti nel giorno della marcia su Roma Una cinquantina di militanti di CasaPound voleva deporre una corona di fiori ai ‘martiri della rivoluzione fascista’ nel giorno della Marcia su Roma. Il cimitero è stato chiuso dal prefetto.

A cura di Natascia Grbic

Nel giorno dell'anniversario della Marcia su Roma, le forze dell'ordine hanno chiuso il cimitero del Verano per motivi di pubblica sicurezza. Negato l'ingresso a una cinquantina di militanti dell'organizzazione di estrema destra CasaPound, che volevano posare una corona di fiori per i "Martiri della Rivoluzione Fascista". Secondo quanto riportato da Agi, la manifestazione si sarebbe conclusa senza incidenti.

A dare notizia della chiusura del cimitero, anche il Comune di Roma tramite i suoi canali ufficiali. "Cimitero Monumentale del Verano: interdetto l'accesso al pubblico per l'intera giornata di oggi, venerdì 28 ottobre – si legge nella nota – Ordinanza prefettizia per motivi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del centenario della marcia su Roma".

Tra le motivazioni che hanno portato alla chiusura del cimitero nel giorno dell'anniversario della Marcia su Roma, la paura che proprio al suo interno vi si potessero verificare raid e disordini, anche per eventuali contestazioni, oltre a manifestazioni non autorizzate. Da domani, invece, il cimitero del Verano sarà regolarmente aperto, e tornerà al suo consueto orario.

Un anniversario, quello della Marcia su Roma, nel quale neofascisti e militanti di estrema destra celebrano il colpo di Stato che portò Benito Mussolini al potere. Invece di considerare questo una vergogna, e ricordare i crimini e gli omicidi perpetrati dai fascisti durante il ventennio (di cui troppo spesso negli ultimi anni ci si è dimenticato), si grida allo scandalo per aver trovato i cancelli del cimitero chiusi. Ammantati di vittimismo, gridando alla ‘libertà di espressione', pronti a qualsiasi revisionismo, con buona pace della verità storica.